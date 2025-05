Weinheim – Jetzt wird das Wandern rund – „Woinemer Rundweg“ wird am Sonntag in Lützelsachsen offiziell eröffnet – Projekt der Heimattage – Weinstand auf dem Kalten Herrgott

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Jetzt wächst auch auf den Wanderwegen zusammen, was zusammengehört: Die Heimattage Baden-Württemberg machen in Weinheim eine neue touristische Attraktion möglich, die für viele ein langgehegter Wunsch ist: Ein Wanderweg rund um die Zweiburgenstadt, die alle Ortsteile (die vor über 50 Jahren eingemeindet worden sind) einschließt. Der Wanderweg hat insgesamt eine Strecke von rund 40 Kilometer – ist aber natürlich in Etappen zu wandern. So wird Wandern zum verbindenden Element.

Am Sonntag, 1. Juni, wird der Woinemer Rundweg offiziell auf dem Parkplatz des Schützenhauses in Lützelsachsen eröffnet. Dort organisiert der Verein „Hier macht was auf“ eine Einweihungsfeier mit weiteren Lützelsachsener Vereinen: Für die Bewirtung sorgt die „AH“ der TSG, der Schulchor der Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule singt ein Ständchen, der Verein „Landerlebnis Weinheim“ bietet Aktionen für Kinder an, Ortsvorsteher Christian Lehmann lädt persönlich zu Traktorfahrten ein.

Oberbürgermeister Manuel Just wird um 11 Uhr den offiziellen Startschuss geben und eine erste Strecke des Weges mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen symbolisch einweihen.

Die Wander- und Naturfreunde sind aber überall – von Sulzbach bis Wünschmichelbach – eingeladen, den neuen Wanderweg zu erkunden. Er wurde nicht neu angelegt, sondern führt auf bekannten und ausgewiesenen Wanderwegen, häufig auf Blütenweg oder Burgensteig. Die Strecke mit allen Etappen ist als Plan in der Tourist- Info am Marktplatz sowie in den Dienst- und Verwaltungsstellen sowie dem örtlichen Buchhandel erhältlich. Bis zur Eröffnung am Sonntag werden die Informationen auch auf der Internetseite www.weinheimerwege.de zur Verfügung stehen, auch die jeweiligen Verknüpfungen zum Wanderportal komoot.

Am Sonntag zur Einweihung bietet außerdem das Weingut Kippenhan aus Ritschweier zusammen mit dem Ortschaftsrat des Ortes auf dem „Kalten Herrgott“ einen Weinausschank, auf Oberflockenbacher Gemarkung öffnet der KSV Steinklingen am Hainbuch seine Gaststätte für Wanderer.

Der Woinemer Rundweg trägt die Handschrift des Weinheimer Umwelt- und Naturexperten Roland Robra, der jahrelang hauptberuflich Umweltberater der Stadt Weinheim war. Im Ruhestand und ehrenamtlich hat er die Strecken recherchiert und zusammengefügt. Dabei halfen ihm seine beruflichen Vorkenntnisse ebenso wie das Netzwerk zum Geo-Naturpark und zum Naturpark Neckartal-Odenwald. Als passionierter Mountainbiker kennt er den Wald rund um Weinheim ohnehin wie seine Westentasche.

Robra hat bestehende Wege zu einer Gesamtstrecke zusammengefügt, die man in beliebigen Etappen und Abschnitten und in beiden Richtungen begehen kann. Empfohlen werden vier Etappen, sie sind zwischen 10,2 und 11,4 Kilometer lang. Danach führt die erste Etappe von Sulzbach über die „Rentnereiche“, die Windeck, Altstadt und Schlosspark auf dem Blütenweg bis nach Lützelsachsen. Etappe zwei ist empfohlen von Lützelsachsen (weitgehend auf dem Burgensteig) über Hohensachsen (an der Grube Marie vorbei) und den Oberflockenbacher Steinberg zur Ursenbacher Höhe, der nördlichen Gemarkungsgrenze Weinheims.

Weiter geht es über die Anhöhe „Kalter Herrgott“ und die „Lange Bank“ bis zum Waldschwimmbad im Groxheimer Tal. Und von dort in Etappe vier entlang der Landesgrenze zu Hessen vorbei an der Wachenburg und über das Sechs-Mühlen-Tal wieder nach Sulzbach, genauer zum Sulzbacher Hof über dem nördlichen Ortsteil Weinheims.

Auf der Rückseite des Plans sind wichtige Informationen zusammengefasst, Einkehr-Möglichkeiten und Bus- und Bahnverbindungen sowie kurze Hinweise zu Sehenswürdigkeiten.

Quelle: Stadt Weinheim