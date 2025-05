Weinheim – Der Grüffelo kommt in die Bibliothek – Zum Grüffelo-Machmittwoch am 4. Juni – Auf digitaler Spurensuche mit dem Waldmonster

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Mittwoch, 4. Juni, verwandelt sich die Weinheimer Stadtbibliothek in ein kreatives Abenteuerland rund um den beliebten Grüffelo! Bei diesem „Machmittwoch“ sind alle Kinder und ihre Familien herzlich eingeladen, von 14 bis 18 Uhr einen bunten Nachmittag voller Spaß, Kreativität und Entdeckungen zu erleben. Es gibt einen Malwettbewerb, bei dem das schönste Grüffelo-Bild gesucht wird. Wer bis 16 Uhr sein Bild in der Bibliothek abgibt, kann bei der Preisverleihung um 17 Uhr auf einen tollen Gewinn hoffen. Beim Green Screen-Fotoshooting kann der Grüffelo im Wald getroffen werden. Zwischen 14 und 18 Uhr werden am Green Screen fantasievolle Bilder gemacht – natürlich mit dem Grüffelo! Auf digitale Spurensuche geht es mit einer spannenden Rallye durchs Haus. Man kann sein eigens Gerät mitbringen oder ein Leihgerät nutzen. Ob Grüffelo oder eigenes Fantasie-Monster – ab 14 Uhr wird nach Herzenslust gemalt, geschnitten, geklebt und gebastelt.

Und als Höhepunkt kommt zur Eröffnung um 14 Uhr und zur Verabschiedung kurz nach 17 Uhr der Grüffelo selbst vorbei! Es wird gesungen, gelacht – und natürlich gibt es Fotomöglichkeiten. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadt Weinheim