Südliche Weinstrasse – Weil’s so schön war: Auch am „Vatertag” bietet der Wild- und Wanderpark eine Rallye für die ganze Familie – Auf Deutsch oder Französisch

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Die diesjährige Muttertagsrallye im Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße kam bei den Gästen richtig gut an. Viele Kinder haben motiviert sogar die große Parkrunde gedreht! Daher hat sich das Parkteam kurzerhand entschlossen, das Rallyeprogramm ein zweites Mal anzubieten: am Feiertag „Christi Himmelfahrt”, Donnerstag, 29. Mai, den viele als „Vatertag” feiern. Die Tour für die ganze Familie mit vielen spaßigen Aufgaben im weitläufigen Parkgelände findet zu den üblichen Öffnungszeiten am Donnerstag, 29. Mai, statt: zwischen 9 und 18 Uhr.

Die Rallye gibt es auf Deutsch oder – für die Gäste auf Frankreich – auch auf Französisch. Viele Infoschilder im Park sind ohnehin in beiden Sprachen verfasst, und die Tiere sind sowieso mehrsprachig!

Nachwuchs gibt es derzeit bei Ziegen, Heidschnucken und Mufflons. Hühnerküken frisch geschlüpft. Auch die Murmeltiere sind putzmunter aus dem Winterschlaf erwacht. Die Wolfsfütterung findet täglich, auch am Vatertag, um 11 Uhr statt.

Weitere Infos:

Öffnungszeiten: täglich ab 9 Uhr

Wolfsfütterung: täglich um 11 Uhr, von März bis Oktober

Anfahrt mit dem ÖPNV: Der Wild- und Wanderpark kann mit dem Bus an Wochen-, Sonn- und Feiertagen jede Stunde ab Landau und Annweiler mit der Linie 531 erreicht werden. Samstags fährt die Linie 531 alle zwei Stunden.

Anfahrt mit dem Auto: Ins Navigationsgerät 76857 Silz, Hauptstraße eingeben. Einen Kilometer außerhalb des Ortes in Richtung Vorderweidenthal befindet sich die Einfahrt zum Parkplatz des Wild- und Wanderparks.

Bildunterschrift: Der Wild- und Wanderpark ist ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie. Foto: WWP

Quelle: KV SÜW