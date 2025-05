Südliche Weinstrasse – Der Landkreis feiert seinen Geburtstag, dieses Jahr am Pfingstsonntag! Einladung zum Kreisempfang am 8. Juni

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Seinen Geburtstag begeht der Landkreis Südliche Weinstraße traditionell mit einem großen Empfang vor der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße. Dieses Jahr fällt die Feier auf Pfingstsonntag, 8. Juni. Los geht es um 17 Uhr. Landrat Dietmar Seefeldt lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zum Mitfeiern ein: „Lassen Sie uns mit gutem Wein oder einer erfrischenden Limonade anstoßen auf unseren Landkreis, der in diesem Jahr 56-jähriges Bestehen feiert.” Zwecks besserer Planung wird um Anmeldung gebeten, per E-Mail an aufdemrichtigenweg@suedliche-weinstrasse.de. Der Eintritt ist frei.

Auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, Abgeordnete aus Bundes- und Landtag sowie Vertretungen aus Wirtschaft, Vereinsleben und allen weiteren Bereichen der Gesellschaft des Landkreises SÜW sind eingeladen, beim Kreisempfang dabei zu sein.

Das Ensemble „SÜW | Cuvée”, die Lehrer-Combo der Kreismusikschule Südliche Weinstraße, wird Jazz vom Feinsten spielen und stilvoll unterhalten. Neben Landrat Dietmar Seefeldt werden auch die SÜW-Weinprinzessinnen der Südlichen Weinstraße, Jacqueline Dyck-Laux und Susanna Singer, zu den Gästen sprechen.

Die Weingüter Ökonomierat Rebholz (Siebeldingen), Siegrist (Leinsweiler) und Friedrich Becker (Schweigen-Rechtenbach) werden edle Tropfen präsentieren und ausschenken. Außerdem wird Bier vom Göcklinger Hausbräu ausgeschenkt. Kleine Speisen kommen dieses Jahr von Rebmann Catering aus Offenbach. Pfälzer Eis aus Pleisweiler-Oberhofen und Obst von Steegmüller Erdbeergärten aus Offenbach dürfen natürlich auch nicht fehlen, Kaffee und mehr wird von „Kamoa” aus Kirrweiler gereicht. Für die Deko sorgt das Blumenhaus Trauth in Herxheim. Die Veranstaltungsgesellschaft Landau – Südliche Weinstraße und die Gaumenfreunde Event GmbH unterstützen den Kreisempfang. Möglich ist die Veranstaltung dank Spenden der BBBank eG, der Kissel-Stiftung, der Sparkasse Südpfalz und der Thüga Energie GmbH.

Die Parkmöglichkeiten an der Kreisverwaltung sind zahlreich, werden beim Kreisempfang erfahrungsgemäß allerdings knapp. Für eine Anfahrt mit dem ÖPNV bieten sich die Haltestellen „Kreisverwaltung” und „Ziegelhütte” in Landau an. Fahrräder können unter anderem am überdachten Fahrradständer neben dem Eingang zur Zulassungsstelle abgestellt werden.

Adresse:

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

An der Kreuzmühle 2

76829 Landau in der Pfalz

Bildunterschrift: Der Kreisempfang ist gute Tradition im Landkreis Südliche Weinstraße. Archivfoto: KV SÜW

Quelle: KV SÜW