Speyer – Klang-Malerei – Simultan-Konzert – jüdisch-sephardische Klänge und Barockmusik entwickeln sich zu Farbe und Malerei

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag,15.06.2025 um 18:00 Uhr findet in der

Synagoge Beith-Shalom in Speyer ein besonderes Event statt, bei welchem ein Kunstwerk zur Musik fertig gestellt wird.

Das Ensemble „Illuminations Musicales” hat sich mit der

Künstlerin Karin Germeyer-Kihm zusammen getan und das Projekt Klang-Malerei konzipiert.

Schon im Titel liegt das besondere dieses Konzertes: Hier treffen verschiedene künstlerische Sparten aufeinander, vernetzen sich gegenseitig und eröffnen neue Perspektiven.

Die Zuhörer*innen erleben, wie sich Musik, Poesie, sephardische Gedichte in Originalsprache sowie deren Übersetzung mit der Malerei in einem innovativen Prozess zu einem Gesamtkunstwerk verbinden.

Die Gestaltung der bildlichen Motive durch die Malerin Karin Germeyer-Kihm sowie deren Transfer zu den musikalischen und poetischen Themen wird ein Stück weit dem Betrachter bzw. Zuhörer überlassen. Anregungen geben Musik und Gedichte, die sich mit der ursprünglichen Heimat der jüdischen Sepharden auf Iberischen Halbinsel und deren Sprache befassen.

Das Ensemble “Illuminations musicales” mit der Sängerin Almut-Maie Fingerle, der Traversflötistin Jessica Marwitz, dem Barockviolonisten Daniel Spektor und dem Cembalisten Koos van de Linde hat für dieses Projekt Madrigale von Salomone Rossi, Frescobaldi, Scarlatti und Monteverdi ausgewählt und versucht, eine inhaltliche Verbindung zu sephardischen Gedichten und Melodien zu schaffen. Diese sind Inspiration für die Malerei von Karin Germeyer-Kihm.

Dieser Teil der Geschichte des Judentums wird in Klang und Malerei lebendig und kann uns durch die Verbindung von uns bekannter Musik zu Fremdem näher rücken.

Lassen Sie sich mitnehmen auf diesen für alle Beteiligten neuen und spannenden Weg.

Sonntag,15.06.2025 um 18:00 Uhr, Synagoge Beith-Shalom

Weidenberg 3, 67346 Speyer

Eintritt 17 Euro an der Abendkasse

Unterstützt und gefördert durch das Kulturbüro der Stadt Speyer

Quelle: A. Fingerle