Sinsheim – Polizeihubschrauber zur Personensuche im Einsatz

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Heute in den frühen Morgenstunden suchten mehrere Einsatzkräfte der Polizei nach einer flüchtigen Person. Eine Streife des Polizeireviers Sinsheim wollte gegen 01:00 Uhr einen schwarzen BMW, der aus der Dickwaldstraße in Richtung Adersbach unterwegs war, kontrollieren. Es bestand der Verdacht, dass das Auto, mit dem er unterwegs war, gestohlen worden war. Die Beamten forderten den Fahrer mittels Anhalte Signalen auf, sein Fahrzeug zu stoppen. Dies ignorierte der Unbekannte, beschleunigte und raste in Richtung Sinsheim-Ehrstädt. An einem Feldweg, der an ein Waldgebiet grenzt, hielt er an, verließ das Fahrzeug und ergriff zu Fuß die Flucht in den Wald. Auch der Einsatz des Hubschraubers führte bislang nicht zum Auffinden des Flüchtenden. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der BMW am 11.05.2025 im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 02:30 Uhr in der Weidenstraße in Nidda im Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen gestohlen wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich beim hessischen Polizeiposten Nidda unter der Telefonnummer 06042/9648-180 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim