Sinsheim – E-Bike-Fahrer verletzt sich schwer

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Sturz in der Straße “Im Krebsgrund” verletzte sich ein 67-jähriger Fahrer eines E-Bikes am Samstag gegen 16:25 Uhr schwer. Der Radfahrer hat ersten Ermittlungen zufolge aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über dessen E-Bike verloren und kam alleinbeteiligt zu Fall. Zur weiteren Behandlung musste er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Nähere Informationen zu dem Gesundheitszustand liegen derzeit noch nicht vor.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim