Schefflenz – Zelte gestohlen und Fahrzeuge aufgebrochen

Schefflenz/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte entwendeten am frühen Sonntagmorgen drei Zelte in Schefflenz. Zwischen 5 Uhr und 8 Uhr bauten die Täter die im Rahmen eines Motocross-Wettbewerbs im Steinbruchweg aufgebauten Zelte ab und nahmen sie mit. Auf einem der Zelte ist der Schriftzug “MKT” in roter Farbe angebracht. Auch die beiden anderen weißen Alleinstellungsmerkmale auf. Der Schaden wird auf knapp 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Diebesguts oder den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn