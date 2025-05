Neustadt/Weinstraße – Einbruchsdiebstahl mit hohem Sachschaden in Friedhofshalle und angrenzender Firma

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag, 22.05.2025 bis zum heutigen Morgen, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zutritt zur Halle des Hauptfriedhofs Neustadt in der Landauer Straße und verursachte durch das Einschlagen von verschiedenen Scheiben, dem Durchwühlen von Schränken und dem Verschmutzen der Toilettenanlage einen hohen Sachschaden. Laut Friedhofsverwaltung beträgt die Schadenshöhe etwa 3500 EUR. Im Anschluss brach die Person in die angrenzende Steinmetzfirma ein und entwendete dort Elektrokleingeräte in Höhe von etwa 5000 EUR. Hinweise zu beiden Taten nimmt die Kriminalinspektion Neustadt entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße