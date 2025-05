Neckargemünd – Gesellschaftliche Spielregeln spielerisch erlernen: Grundrechte-Workshop an der SRH Stephen-Hawking-Schule

Neckargemünd / Metropolregion Rhein-Neckar – „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – mit diesen Worten in Artikel 1 Absatz 1 beginnt das deutsche Grundgesetz und legt damit das erste von insgesamt 19 Grundrechten fest. Doch was sind Grundrechte eigentlich und was bedeuten sie für unser gesellschaftliches Miteinan-

der?

Um diese Fragen und mehr ging es am Montag, 19. Mai in der Berufsvorbereitung der SRH Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd. Zu Gast waren drei Mitarbeiterinnen der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (bpb), die den Jugendlichen spielerisch das Thema Grundrechte nahebrachten.

In Gruppenarbeit sollten die Jugendlichen zunächst miteinander über Gegenstände verhandeln.

Dabei bekam eine Gruppe einen kaputten Bleistift, eine einen Spitzer und eine Gruppe einen kleinen Stapel Blätter. Ziel des Spiels war es, dass jede Gruppe ihren selbst ausgedachten

Gruppennamen so häufig wie möglich auf die Zettel schreiben sollte. Was für sie bei dieser Aufgabe zentral gewesen sei, wurden die Jugendlichen anschließend gefragt. Wichtig sind Teamfähigkeit sowie Regeln und Kooperation, um gemeinsam mit unterschiedlichen Voraussetzungen zu einer Lösung zu kommen. Da waren sich die Schüler:innen schnell einig.

Dasselbe gelte auch auf der Makroebene der Bundesrepublik Deutschland, erklärte eine der bpb-Mitarbeiterinnen. Denn auch Deutschland brauche Regeln, welche im Grundgesetz niedergeschrieben und für unser Zusammenleben wichtig sind. Von besonderer Bedeutung sind dabei die 19 Grundrechte, welche das Rückgrat des Grundgesetzes darstellen. Denn sie schützen uns als Einzelpersonen vor staatlichen Übergriffen und gelten für jede und jeden gleich – egal welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung oder Nationalität man hat oder zu welcher Religion man sich bekennt.

In einem nächsten Spiel sollten die Jugendlichen nun anhand von bildlichen Darstellungen verschiedene Grundrechte erraten – so zum Beispiel die Gleichheit vor dem Gesetz, oder die Glaubens- und Gewissensfreiheit. In einem Memory Spiel „Grundrechte Edition“ sowie in einer Version des Spiels 1, 2, oder 3, bei der sich die Jugendlichen im Raum auf drei verschiedenen Positionen platzieren sollten anhand ihrer Antworten auf grundrechtspezifische Fragen, konnten die Jugendlichen schließlich beweisen, ob sie ihre Grundrechte kannten.

Die beiden SHS Lehrkräfte Alina Enderes und Cornelia Krohn-Grimberghe zeigten sich am Ende des Workshops sehr zufrieden: „Die Schülerinnen und Schüler waren alle interessiert, glücklich

über eine Abwechslung vom normalen Schulalltag und wurden spielerisch in das Themenfeld eingeführt“, berichteten sie. Kolleginnen und Kollegen würden sie den Workshop daher wärmstens weiterempfehlen. Und die Jugendlichen? Diese wissen nun, dank verschiedener Spiele, bestens Bescheid über die Spielregeln, die unser Zusammenleben in Deutschland ermöglichen.

