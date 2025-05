Mosbach/Diedesheim – Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen – Wer hat etwas gesehen?

Mosbach/Diedesheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Stadtgebiet Mosbach und Diedesheim zu einer Serie von Diebstählen und versuchten Fahrzeugaufbrüchen. Unbekannte Täter verschafften sich in mehreren Fällen Zugang zu vermutlich unverschlossenen Fahrzeugen und durchwühlten diese systematisch. In einem Fall wurde aus einem unter einem Carport geparkten Pkw Bargeld entwendet, nachdem die Beifahrertür geöffnet worden war. Auch im Zwerrenbergweg, Am Sonnenrain, in der Beethovenstraße, der Steige und der Sudetenstraße wurden mehrere Fahrzeuge angegangen – teils aufgebrochen, teils unverschlossen vorgefunden. In Einzelfällen wurden Bargeld, eine EC-Karte, eine Kamera sowie persönliche Gegenstände gestohlen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in den genannten Bereichen nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung eindringlich:

Auch in ländlichen Gegenden und auf Dörfern sollten Fahrzeuge stets abgeschlossen und Wertgegenstände nicht im Fahrzeuginneren zurückgelassen werden. Viele Täter nutzen gezielt die Sorglosigkeit der Fahrzeughalter aus.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn