Mosbach – Auszubildende zeigten ihr Können – Tag der offenen Tür: Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg gab Einblick in seine Angebote

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Kohlrabi-Setzlinge pikieren, Bretter hobeln, einen Schlüsselanhänger fräsen – beim Tag der offenen Tür am Standort Mosbach des Berufsbildungswerks (BBW) Mosbach-Heidelberg gab es viele Möglichkeiten, sich in Berufsfeldern wie Gartenbau, Holz- und Metalltechnik auszuprobieren. Im gesamten BBW-Hauptgebäude hatten die Organisatoren mit tatkräftiger Unterstützung der Auszubildenden Stationen vorbereitet, um über BBW-Angebote zu informieren. Führungen schlossen auch die benachbarten Internatsgebäude ein. Das BBW bildet an den Standorten Mosbach und Heidelberg junge Menschen mit besonderem Förderbedarf in rund 30 Berufen aus. Der BBW-Standort Heidelberg hatte bereits eine Woche zuvor einen Tag der offenen Tür veranstaltet. „Wir wollen bei unseren Tagen der offenen Tür jeden Beruf abbilden“, erklärte Denise Streckert, Leiterin des Kunden- und Beratungszentrums im BBW eingangs. „Darüber hinaus sind auch unsere Schule sowie unsere unterstützenden Dienste vertreten.“ Viele Gäste nutzten die Chance, das BBW in Mosbach näher kennenzulernen. Schulen aus der Umgebung hatten sich angemeldet, ebenso Kooperationspartner wie das Landratsamt und die Agentur für Arbeit. Auch viele Eltern wollten das Angebot kennenlernen, um vielleicht die passende Ausbildung für den Nachwuchs zu finden.

Gleich im Eingangsbereich warteten viele Stände auf die Gäste. Kunden- und Beratungszentrum sowie andere Fachdienste informierten. Bei einer Verlosung gab es originelle Preise zu gewinnen. Die Cafeteria hatte gegen Hunger und Durst handgemachte Leckereien aus der BBW-Hauswirtschaft parat. Der vom BBW betriebene „JoDi Shop“ beeindruckte nicht nur mit vielen, teils handgefertigten Produkten, sondern auch mit seinem Konzept: „E-Commerce- und Logistik-Ausbildung in einem echten Web-Shop zusammenzubringen und praktisch erlebbar zu machen“, wie Michael Frey und Isabelle Blum von Seiten der Ausbildung erklärten. Nicht nur beim „JoDi Shop“, auch im Inneren des BBW-Gebäudes wartete manche Überraschung auf die Gäste. Ob Lackiererei oder Büromanagement: „Jeder Ausbildungsbereich hat etwas auf die Beine gestellt“, erklärte Abteilungsleiter Ausbildung Christian Luckey. Bei den IT-Berufen konnten Besucherinnen und Besucher etwa ihre Eignung fürs Berufsfeld spielerisch testen. Mit Hammer und Hobel ging es in der Holztechnik zur Sache, und im Bereich Reinigung wurde vorgeführt, wie man einen gepolsterten Stuhl sauber bekommt. Am Ende des Tages war Denise Streckert sehr zufrieden mit dem Ergebnis: „Wir haben einen deutlichen Zuspruch zu unseren Angeboten wahrgenommen. Aus Gesprächen mit Eltern wurden konkrete Ausbildungsanfragen.“ Nicht zuletzt hätten die Auszubildenden viel mitgenommen: „Sie haben den Tag als wertvoll wahrgenommen und waren stolz, ihre Ausbildung und ihr Können präsentieren zu dürfen.“

Quelle: Johannes-Diakonie Mosbach