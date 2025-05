Mannheim – Engagiert im Einsatz: Sika-Mitarbeitende wiederholen erfolgreichen Freiwilligentag mit den Johannitern

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Corporate Volunteering zeigt wirkungsvolle Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt in Mannheim.

Wie nachhaltig gute Zusammenarbeit wirken kann, zeigten die Sika Deutschland CH AG & Co KG und die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. am 23. Mai 2025 in Mannheim: Bereits zum zweiten Mal unterstützten Mitarbeitende des Sika-Standorts Mannheim die Johanniter-Einsatzkräfte und halfen einen Tag lang tatkräftig mit, damit Zelte, Feldbetten und Einsatzfahrzeuge jederzeit für den Katastrophenfall einsatzbereit sind. Was 2024 als Pilotprojekt begann, ist nun eine gelebte Partnerschaft geworden, die zeigt, wie starke Kooperationen im Bevölkerungsschutz funktionieren.

Das Ehrenamt ist einer der wichtigsten Tragpfeiler des Bevölkerungsschutzes in Deutschland, damit Verletzte und Betroffene in Ausnahmesituationen versorgt werden können. Deshalb stand für die Sika-Mitarbeitenden erneut die Unterstützung in diesem Bereich im Mittelpunkt. Die Aufgaben am Aktionstag waren vielfältig: Unter fachkundiger Anleitung der Johanniter überprüften die 24 Tageshelferinnen und -helfer Zelte, Feldbetten, Kabel, medizinisches Material und Einsatzfahrzeuge auf ihre Einsatzbereitschaft. Neu in diesem Jahr: An einer zusätzlichen Station wurde das Thema „Vorsorge für den Notfall” praxisnah behandelt – ein Beitrag zur Sensibilisierung für die persönliche Krisenvorsorge, um z. Bsp. für Stromausfälle oder fehlende Wasserversorgung vorbereitet zu sein.

Die Johanniter leisten in Mannheim mit über 70 aktiven Ehrenamtlichen einen zentralen Beitrag im Bevölkerungsschutz. Als Teil der 1. Einsatzeinheit der Stadt werden sie bei Hochwasser, Evakuierungen oder Großschadenslagen alarmiert.

Das Beispiel Sika zeigt, wie Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung aktiv wahrnehmen können – mit echtem Mehrwert für beide Seiten. Das freut auch Marcel Weber, Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.: „Dass unser Freiwilligentag in die nächste Runde geht, ist ein starkes Signal. Wir erleben und zeigen, wie sich Unternehmen sozial engagieren können und dabei unsere Ehrenamtlichen ganz konkret unterstützt werden.”

Auch Geschäftsführerin Daniela Schmiedle freut sich über die Partnerschaft: „Der Freiwilligentag bei den Johannitern passt perfekt zu unserem „Sika Cares”-Programm, in dem sich unsere Mitarbeitenden für die sozialen Gemeinschaften vor Ort engagieren. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Unterstützung für den Bevölkerungsschutz und die Bedeutung des Ehrenamts in der Region.”

Corporate Volunteering ist ein wertvoller Baustein gelebter Unternehmensverantwortung. Es gibt viele Möglichkeiten für Unternehmen, Organisationen wie die Johanniter zu unterstützen. Bei Fragen zur Gestaltung von Unternehmenspartnerschaften mit gesellschaftlicher Relevanz kann man sich an Sabine Weigel unter sabine.weigel@johanniter.de oder Tel. 0621 48303-793 wenden.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 30.000 Beschäftigten, rund 46.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine humanitäre Organisation, die seit über 70 Jahren Menschen in Not unterstützt. Die Johanniter engagieren sich u.a. in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Kinder- und Jugendarbeit und in der humanitären Auslandshilfe.

Über Sika

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit maßgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die rund 34.000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

Fotos/Quelle: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.