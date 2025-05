Ludwigshafen – Trickdiebe bestehlen Senior – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag (25.05.2025), gegen 11 Uhr, klingelten zwei Männer an der Wohnungstür eines Seniors in der Bahnhofstraße (zwischen Berliner Straße und Maxstraße) und gaben an, dass der Mann noch eine Wasserrechnung zu begleichen habe. Unter dem Vorwand verschafften sich die Männer Zugang zu seiner Wohnung und stahlen seinen Geldbeutel.

Zeugen, die die Männer beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz