Ludwigshafen – Shared Reading in der Stadtbibliothek

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Shared Reading ist eine etwas andere Art, gemeinsam zu lesen. Literatur wird laut gelesen, als sinnliche Erfahrung in einem geschützten Raum und eröffnet so Möglichkeiten, Gedanken und Gefühle zu formulieren, die uns als Menschen ausmachen. Eine ausgebildete Leseleiterin bringt eine Kurzgeschichte sowie ein Gedicht mit und beginnt, laut vorzulesen. In den Lesepausen ist Zeit für Austausch und zum Zuhören. Shared Reading gibt es an jedem ersten Mittwoch im Monat in der Stadtbibliothek, Bismarckstraße 44-48. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 4. Juni 2025, 17 bis 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung bei Leseleiterin Julia Szostek ist erforderlich, entweder per E-Mail an SR-LU@web.de oder telefonisch unter 0157 92361275

Quelle: Stadt Ludwigshafen