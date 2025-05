Ludwigshafen – Raub vor Imbiss – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend (25.05.2025) zeigte ein 44-Jähriger an, dass ihm zuvor gegen 20:30 Uhr vor einem Dönerimbiss in der Prinzregentenstraße die Armbanduhr von mehreren maskierten Männern geraubt worden sei.

Die Täter wurden als Mitte 20, bekleidet mit teilweise weiten Jeanshosen, T-Shirts und teilweise Pullovern beschrieben.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz