Ludwigshafen – Parkinselführung mit Helmut van der Buchholz am Montag, den 02. Juni

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtführungen mit Helmut van der Buchholz starten am kommenden Montag, den 2. Juni in ihre 8. Saison. Was 2018 unter dem berüchtigten Namen “Germany’s Ugliest City Tours” begann, ist mittlerweile zu einer festen Institution im Ludwigshafener Kulturleben geworden, bei der gutgelaunte Schaulustige und Touristen durch ein etwas anderes Ludwigshafen ziehen, das nicht ganz so ist, wie es uns manche Hochglanzbroschüren erzählen.

2025 starten die Touren fast schon idyllisch: Die Parkinsel am Rhein vereinigt die scheinbaren Gegensätze von innerstädtischer Lage, naturbelassener Umgebung und fast schon dörflichen Strukturen; hier ist man stolz auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, hat aber die höchste PKW-Dichte in der Stadt.

Im Rahmen des Ludwigshafener Inselsommer-Festivals geht es bei dieser Tour zu Fuß durch das Filmfestival-Gelände und die Auenwälder am Rhein, durch fast noch frische Neubaugebiete für Besserverdienende, vorbei am Rückzug der Gewerbegebiete am Hafen mit der Betonbrache des Großbrandes in den 1010er Jahren, durch alte und verwunschene Parkanlagen bis zum historischen Industriedenkmal der Pegeluhr.

Start ist um 18:00 Uhr auf dem Festivalgelände des Inselsommers und es geht zu Fuß um die Insel, die eigentlich keine ist. Die Dauer ist auf ca. 2 Stunden angelegt, eine anschließende Einkehr ist nicht ausgeschlossen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber unter helmut@helmutvan.de möglich. Eine Stadtführung im Rahmen des Ludwigshafener Kultursommers.

Quelle: Helmut van der Buchholz