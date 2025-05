Ludwigshafen – Lernangebot für ältere Menschen: Smart Home, Handyführerschein und PC-Hilfe – Schulungen im Café Klick zum “Jahr des Smart Home”

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Café Klick, Benckiserstraße 66, ruft im Jahr 2025 das “Jahr des Smart Home” aus. Das Café Klick bietet 2025 ein erweitertes, kostenfreies Lernangebot für ältere Menschen an, das Teilnehmenden nicht nur die Welt des “Smart Homes” verständlicher machen soll, sondern auch den “Handyführerschein” sowie eine individuelle “PC- und Handyhilfe” umfasst.

In einer zunehmend digitalisierten Welt stehen viele Senior*innen vor der Herausforderung, neue Technologien wie Smart-Home-Geräte, aber auch Smartphones und Computer sicher zu nutzen. “Mit dem umfassenden Kursangebot möchten wir gezielt unterstützen, den Einstieg in die digitale Welt zu erleichtern und das Vertrauen in moderne Technik zu stärken”, erklärt Sozialdezernentin Beate Steeg.

Die drei Angebote “Smart Home”, “Handyführerschein” und “PC- und Handyhilfe” umfassen jeweils eine Einführung, Informationen zu Sicherheit und Datenschutz sowie praktische Übungen. Im Falle der Smart-Home-Kurse können Teilnehmende selbst Hand anlegen und Smart-Home-Geräte ausprobieren. Bei der Handyhilfe gehen die Dozent*innen auf individuelle Fragen der Teilnehmenden ein. Die Schulungen werden von erfahrenen Kursleiter*innen durchgeführt.

Kurse für den “Handyführerschein” finden das gesamte Jahr über statt. Der nächste Kurs beginnt am Dienstag, 8. Juli. Die Kurse umfassen mehrere Module, die immer dienstags von 14 bis 17 Uhr und mittwochs von 10 bis 13 Uhr stattfinden und pro Termin 7,50 Euro kosten. Die “PC- und Handyhilfe” findet in der Regel montags von 14 bis 16 Uhr statt. “Smart-Home”-Kurse gibt es am Mittwoch, 4., und Mittwoch, 11. Juni, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Diese beiden Angebote sind kostenfrei. Sie richten sich an alle interessierten älteren Menschen, unabhängig von ihrem technischen Wissen. Die Anmeldung ist über den Bürodienst des Seniorenzentrums LU kompakt unter der Telefonnummer 0621 96364251 möglich. Die Programmhefte des Cafés Klick sind in der Einrichtung selbst, in anderen Seniorentreffs und bei der Fachstelle Älter werden, Bismarckstraße 72, erhältlich. Außerdem gibt es die Programme auch zum Download auf der Internetseite der Stadt Ludwigshafen www.ludwigshafen.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen