Ludwigshafen – Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI): Start des Projektes “PedeLUc” – mit dem Elektrofahrrad klimafreundlich zur Arbeit

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Um die nachhaltige Mobilität zu fördern, startet die Stadt gemeinsam mit dem Kreisverband Ludwigshafen-Vorderpfalz des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) das Projekt “PedeLUc”. Für vier Wochen können sich Arbeitnehmer*innen, die normalerweise mit dem Auto oder Motorrad zu ihrem Ludwigshafener Arbeitsplatz pendeln, probeweise ein Pedelec ausleihen. Dies sind Fahrräder mit einer elektrischen Motorunterstützung, die rechtlich herkömmlichen Fahrrädern gleichgestellt sind.

Die Stabsstelle Klimaschutz hat dafür insgesamt acht Pedelecs angeschafft, zu 100 Prozent finanziert durch Gelder des Förderprogramms “Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation” (KIPKI) des Landes Rheinland-Pfalz. Die Pedelecs wurden an den VCD, Kreisverband Ludwigshafen-Vorderpfalz e.V., entliehen, der das Projekt PedeLUc alleinverantwortlich durchführt.

“Aktuelle Umfragen zur Mobilität in Ludwigshafen zeigen uns, dass der Radverkehr an Bedeutung gewinnt, diesen Trend möchten wir fördern. Mit dem Projekt bietet der VCD Arbeitnehmenden die Möglichkeit, unkompliziert und testweise auszuprobieren, ob der Umstieg auf ein solches Fahrrad für sie infrage kommt. Damit können sie nicht nur etwas Gutes für ihre Gesundheit tun und Benzinkosten sparen, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen leisten”, so Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt während eines Pressetermins am 26. Mai 2025.

Diethelm Messinger, stellvertretender Vorsitzender des VCD Kreisverbandes Ludwigshafen-Vorderpfalz ergänzt: “Eine Studie der Hochschule Heilbronn aus dem Jahr 2022 zeigte: Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden wollte nach einem vierwöchigen Testradeln dauerhaft mit dem Pedelec zur Arbeit pendeln. Das war für uns ein klarer Impuls. Auf Basis dieser Ergebnisse haben wir das Projekt PedeLUc in Ludwigshafen ins Leben gerufen. Wer das Elektrofahrrad im Alltag ausprobiert, erkennt oft schnell die Vorteile – für Klima, Umwelt, Gesundheit und Lebensqualität. Wir hoffen, dass viele Beschäftigte unser Angebot nutzen.”

Das Projekt wird Ludwigshafener Unternehmen angeboten. Den Anfang macht als erstes Unternehmen die Stadtverwaltung. “Wir wurden vom VCD angefragt, ob wir den Start machen möchten und haben gerne zugestimmt”, erläutert Andrea Ballhause von der Stabsstelle Klimaschutz der Stadt. “Dies ist ein tolles Angebot, wir freuen uns bei diesem innovativen Projekt die ersten zu sein”. Andere interessierte Unternehmen in Ludwigshafen erhalten anschließend die Gelegenheit, diese nachhaltige Mobilitätslösung für ihre Mitarbeitenden zur Probe anzubieten. Die Projektlaufzeit ist zunächst für drei Jahre geplant. Interessierte Unternehmen können sich beim PedeLUc-Projektteam des VCD melden. Alle Informationen und Kontaktdaten finden sich auf https://pedeluc.de/.

Zum Hintergrund

Das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) ist ein Förderprogramm des Landes Rheinland-Pfalz zur Unterstützung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels mit einem landesweiten Gesamtvolumen von 250 Millionen Euro. Im Januar 2024 hatte das Kimaschutzministerium den Antrag der Stadt Ludwigshafen auf Aufnahme in das Programm bewilligt. Pro Einwohner*in konnten die Kommunen einen Pauschalbetrag von rund 44 Euro beantragen, damit stehen der Stadt über

7,5 Millionen Euro für die Umsetzung von insgesamt 17 Projekten bereit. Kommunen konnten aus einem Katalog von rund

60 Maßnahmen auswählen, was sie vor Ort umsetzen möchten. Die Fördergelder, mit denen Maßnahmen zu 100 Prozent finanziert werden können, dürfen hauptsächlich für den Klimaschutz und maximal zu 25 Prozent für Klimaanpassung eingesetzt werden.

Zum VCD

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) setzt sich seit 1986 als unabhängiger Mobilitätsverband für eine umweltverträgliche, sichere und gesunde Mobilität ein – für alle, ob zu Fuß, mit dem Rad, Bus, Bahn oder Auto. Ziel ist eine menschenfreundliche Verkehrspolitik: mehr Platz für Rad- und Fußverkehr, klimafreundlicher Nahverkehr, saubere Luft, weniger Lärm und null Verkehrstote. Mit zwölf Landesverbänden und rund 140 Kreisverbänden und Ortsgruppen ist der VCD bundesweit stark vernetzt und vor Ort präsent. Der Kreisverband Ludwigshafen-Vorderpfalz wurde 1992 gegründet und ist in Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis aktiv. Seit 2015 organisiert er den Mobilitätsstammtisch in Ludwigshafen – ein Treffpunkt für engagierte Bürger*innen, die sich über Verkehrsprobleme austauschen und gemeinsam Lösungen entwickeln. Auch Aktionen und Projekte werden hier geplant, häufig in Kooperation mit anderen Umwelt- und Verkehrsverbänden.

Quelle: Stadtverwaltung Ludwigshafen