Ludwigshafen – Einladung: Sitzung des Ortsbeirates Ruchheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einladung: Sitzung des Ortsbeirates Ruchheim

Die Mitglieder des Ortsbeirates Ruchheim treten am Montag, 2. Juni 2025, 18 Uhr, Seniorentagesstätte Ruchheim, Schloßstraße 1a, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.

Tagesordnung:

1. Einwohnerfragestunde

2. Bericht des Ortsvorstehers

3. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Generalsanierung der Schultoiletten (Räume 114 und 115) in der Astrid-Lindgren-Grundschule in Ruchheim

4. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Internetzugang für das Gemeinschaftshaus Ruchheim und dessen anliegenden Räumlichkeiten

5. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Reparatur des Eingangstors der städtischen Kindertagesstätte Ruchheim

6. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Prüfantrag zum Ausbau der Verlängerung der Magdeburger Straße

7. Anfrage des Mitglieds der GRÜNEN im Ortsbeirat

Verkehrszählung Frühjahr 2025

8. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Brandschutz und Verschattung der städtischen Kindertagesstätte Ruchheim

9. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Situation der Kindertagesstätten in Ruchheim

10. Anfrage des Mitglieds der GRÜNEN im Ortsbeirat

Maßnahmen gegen Ringeltauben und Saatkrähen in der Landwirtschaft

11. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion

Digitalisierung der städtischen Kindertagesstätte Ruchheim

12. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Hochwasserschutzkonzept Vogelwiese

13. Anfrage des Mitglieds der GRÜNEN im Ortsbeirat

Stand Förderprogramm KIPKI zu Balkonkraftwerken und Entsiegelung, Dach- und Fassadenbegrünung

14. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Wiederherstellung der Sandsteintreppe am Eingang des Paul-Münch-Hauses beziehungsweise der Stadtteil-Bibliothek Ruchheim

15. Anfrage des Mitglieds der GRÜNEN im Ortsbeirat

Sachstand Entsiegelung und Neugestaltung der Grünanlage/Park Ludowicistraße

16. Anfrage der SPD-Ortsbeiratsfraktion

Aufstellung eines Selbstbedienungs-Terminals der Sparkasse auf dem Parkplatz des Netto-Marktes Ruchheim

17. Anfrage des Mitglieds der GRÜNEN im Ortsbeirat

Landwirtschaftlicher Verkehr nach Schließung des Bahnübergangs am Affengraben

Hierzu laden wir Sie herzlich ein und bitten gleichzeitig um die Veröffentlichung einer Notiz in Ihrem Terminkalender.

Quelle: Stadt Ludwigshafen