Ludwigshafen – 3 leicht Verletzte nach Schlägerei

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Sonntag (25.02.2025), gegen 08:30 Uhr, gerieten in einer Bar in der Rohrlachstraße zwei 23-Jährige mit dem Wirt in Streit. Sie schlugen schließlich auf ihn ein und warfen eine Flasche nach ihm, wodurch er und eine Mitarbeiterin leicht verletzt wurden. Einer der 23-Jährigen Männer wurde ebenfalls leicht verletzt. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, befand sich bereits eine größere Personenansammlung auf der Straße. Gegen die beiden 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz