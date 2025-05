Landau – Jubiläumsaktion zum 160-jährigen Jubiläum: 16.000 Euro für Südpfälzer Vereine in den Crowdfunding-Spendentopf

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen ihres 160-jährigen Jubiläums stellt die VR Bank Südpfalz zusätzlich 16.000 Euro für die Crowdfunding-Plattform. Viele schaffen mehr bereit. Die Mittel fließen genau einen Monat nach dem offiziellen Gründungsdatum der Bank, dem 24. April, in den Spendentopf – ein bewusstes Zeichen des Dankes an die Region.

Seit 2017 unterstützt die Plattform Viele schaffen mehr gemeinnützige Projekte von Vereinen in der Region und konnte bereits über 1,1 Millionen Euro an Spendengeldern für rund 250 Projekte generieren. „Vereine sind nach wie vor Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Mit dem zusätzlichen Budget möchten wir ihnen unter die Arme greifen – besonders in unserem Jubiläumsjahr als Dankeschön für Ihren Beitrag zu unserem gesellschaftlichen Leben in der Südpfalz“, betont Vorstandsvorsitzender Christoph Ochs.

Eine weitere Neuerung macht die Teilnahme jetzt noch attraktiver:

Projekte müssen künftig nicht mehr innerhalb von 90 Tagen ihre Zielsumme erreichen. Im neuen Modus „Alles zählt“ erhalten die Initiatoren vom ersten gespendeten Euro an die gesammelten Mittel – das Projekt läuft 30 Tage. Die Aktion gilt nur bis 24. Juni (Einstellung des Projektes) bzw. solange der Spendentopf gefüllt ist. Weitere Informationen zur Teilnahme gibt es unter www.viele-

schaffen-mehr.de/suedpfalz.

Interessierte Vereine im Geschäftsbereich der VR Bank Südpfalz können sich unter www.viele-schaffen-mehr.de/vrbank-suedpfalz näher informieren oder direkt online registrieren und ihr Projekt

einreichen. Für jede erste Spende eines Unterstützers ab zehn Euro legt die VR Bank Südpfalz zehn Euro dazu. Wird im normalen Modus nach 90 Tagen die notwendige Zielsumme nicht erreicht, bekommen die Förderer ihr Geld zurück.

Quelle: VR Bank Südpfaöz