Landau – 8. Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Landau in der Pfalz am Dienstag, 27. Mai

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Öffentliche Bekanntmachung

• 8. Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Landau in der Pfalz

• am Dienstag, den 27.05.2025 um 17:00 Uhr

• Rathaus, Marktstraße 50, Ratssaal

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Einwohnerfragestunde

2 KIPKI: Umverteilung nicht abgerufener Kita-Fördermittel

Vorlage: 045/036/2025

3 Gewerbepark „Am Messegelände-Südost, D12“ –

Beschluss über die Verlängerung des Optionszeitraums/

der verbindlichen Grundstücksreservierung für die Firma

Natürlich Südpfalz GmbH & Co. KG.

Vorlage: 200/396/2025

4 Baulandstrategie 2030; Vermarktungsstrategie für das

Neubaugebiet „An den Finkenwiesen“ im Stadtteil

Wollmesheim; Ergänzung der Rangliste

Vorlage: 230/569/2025

5 Fortschreibung der Finanzierung der

„Leuchtturmprojekte“ im Rahmen des Förderprogramms

„Kommune der Zukunft“

Vorlage: 240/260/2025

6 Stärkung der Ortsteile, Änderung der Hauptsatzung der

Stadt Landau in der Pfalz

Vorlage: 300/104/2025

7 Satzung über das Betreuungsangebot “Betreuende

Grundschule” der Stadt Landau in der Pfalz

Vorlage: 300/105/2025

8 Betriebskostenrechnung Friedhöfe 2023

Vorlage: 320/115/2025

9 Beitritt des Zweckverbands Tierische Nebenprodukte

Südwest zum Zweckverband Tierische Nebenprodukte

Neckar-Franken

Vorlage: 320/118/2025

10 Vergabe von Landschaftsbauarbeiten am Spielplatz

Johanna-Finkler-Ring, Godramstein

Vorlage: 350/276/2025

11 Zweckverband Paul-Moor-Schule Landau in der Pfalz –

Beitritt der Stadt Neustadt an der Weinstraße und des

Landkreises Germersheim.

Vorlage: 400/089/2025

12 Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen

in den Bereichen Sport, Jugend, Kultur„ – Sanierung der

Jugendverkehrsschule und Horstringsportplatz.

Vorlage: 400/090/2025

13 Höhe des Eigenanteils für das Mittagessen in den

Ganztagsschulen.

Vorlage: 400/092/2025

14 Auftragsvergabe Mittagsverpflegung für acht

Ganztagsschulen.

Vorlage: 400/093/2025

15 Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für das

Haushaltsjahr 2025 für die Mittagsverpflegung an

Ganztagsschulen für die Schuljahre 2025/2026 und

2026/2027.

Vorlage: 400/094/2025

16 Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für die

Grundschule Wollmesheimer Höhe und außerplanmäßige

Mittel für die Grundschulen Pestalozzi und

Wollmesheimer Höhe für das Haushaltsjahr 2025.

Vorlage: 400/095/2025

17 Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmittel

aufgrund der eingesparten Aufwendungen sowie nicht

verausgabte investive Mittel des Schulbudgets des

Haushaltsjahres 2024 im Vorgriff auf den

Nachtragshaushalt 2025.

Vorlage: 400/096/2025

18 Kontextualisierung der nach belasteten Biografien

benannten Straßen im öffentlichen Raum

Vorlage: 420/021/2025

19 Bericht zur Pflegestrukturplanung

Vorlage: 500/106/2025

20 Bebauungsplan „G 4, Wollmesheimer Höhe Süd”,

öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Durchführung von

Grabungen

Vorlage: 680/357/2025

21 Umbau des Kreuzungsbereiches Westring / Südring /

Wallstraße in Landau in der Pfalz,

Vergabe von Tief- und Straßenbauarbeiten

Vorlage: 680/359/2025

22 Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil

1 Steuerangelegenheit

2 Personalangelegenheiten

3 Verschiedenes

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz