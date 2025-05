Ketsch – Fleischköder mit Metallschraube gefunden – Polizei sucht Zeugen

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Ortsbereich von Ketsch wurden am Montagmorgen mehrere mit einer Metallschraube gespickte Fleischköder gefunden. Eine Zeugin teilte mit, dass sie einen Köder auf der Straße liegend bemerkt hatte, ein Mitarbeiter der Gemeinde Ketsch hatte mehrere solche Köder auf der Hund Wiese in der Zeppelinstraße gefunden und ein weiterer Zeuge bemerkte gleichartige Fleischköder im Bruchgelände in Ketsch. Die Köder wurden eingesammelt und entsorgt. Hinweise auf die Verteiler der Köder konnten bislang nicht erlangt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Urhebern der Fleischköder geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim