Hockenheim – Podiumsdiskussion zum Verkehrsversuch der temporären Fußgängerzone in der Karlsruher Straße mit Staatssekretärin Elke Zimmer

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 2. Juni besucht die Staatssekretärin des Verkehrsministeriums Elke Zimmer Hockenheim und diskutiert mit Expertinnen und Experten sowie Hockenheimerinnen und Hockenheimern über den Verkehrsversuch der temporären Fußgängerzone in der Karlsruher Straße. Mit dabei sein auf dem Podium werden Hockenheims Oberbürgermeister Marcus Zeitler, Julian Gedemer vom Städtetag Baden-Württemberg sowie die Geschäftsführer der beteiligten Büros Philipp Hölderich (Planersocietät) und Christian Hörmann (Cima) sowie Gewerbtreibende der Karlsruher Straße. Die Veranstaltung wird von Dr. Sonja Rube, USP Projekte, aus München moderiert, welche die Gesamtprojektleitung für das Projekt THE STÄDT in Hockenheim innehat.

Zur Podiumsdiskussion laden wir Sie

am Montag, den 2. Juni 2025, um 14:15 Uhr,

auf dem Platz vor der AOK (Karlsruher Straße 10)

68766 Hockenheim

Quelle: Stadt Hockenheim