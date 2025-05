Herxheim – Streicherklasse Herxheim: 20 Jahre Musikunterricht in der Grundschule mit Instrument in der Hand – Einladung zur Jubiläumsfeier

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – 20 Jahre Streicherklasse Herxheim! Das ist für die Kreismusikschule Südliche Weinstraße (KMS) und die Grundschule Herxheim ein bedeutendes Jubiläum und daher Anlass zu feiern. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, beim Festakt in der Elmar-Weiller-Festhalle am Freitag, 6. Juni um 18 Uhr dabei zu sein. Die etwa zweistündige Festveranstaltung würdigt die langjährige Kooperation der Musikschule in Trägerschaft des Kreises Südliche Weinstraße und der Grundschule in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Herxheim. Auch der im vergangenen Jahr verstorbenen Annett Sinnwell, der ersten und langjährigen Lehrerin der Herxheimer Streicherklassen, und ihres musikalischen Erbes soll gedacht werden.

Natürlich wird es bei der Feier – neben Grußworten und Redebeiträgen – viel Musik geben: Grundschülerinnen und Grundschüler werden gemeinsam mit ihrem Musiklehrer Til Kramm Kostproben ihres Könnens geben. Auch das Junge Orchester der KMS, in welchem ehemalige Schülerinnen und Schüler der Herxheimer Streicherklasse mitwirken, und das unter der Leitung von Margarethe Hoffer steht, wird sich präsentieren. Der musikalische Schwerpunkt des Abends liegt dann auf einem rund 45-minütigen Konzert des Deutsch-Französischen Kammerorchesters der KMS unter Marc Bender, in welchem ältere Schülerinnen und Schüler mitwirken.

In der Streicherklasse der Herxheimer Grundschule machen seit 20 Jahren Kinder der ersten und zweiten Klassenstufe die ersten Schritte, um Geige oder Bratsche zu lernen. Der Musikunterricht in dieser Klasse findet von Anfang an mit dem Instrument in der Hand statt. Eine Lehrkraft der Kreismusikschule, derzeit Til Kramm, gibt diese besondere Unterrichtsstunden im Rahmen des regulären Stundenplans der Grundschule Herxheim. Wer nach der zweiten Klasse weitermachen möchte, kann an der Kreismusikschule Südliche Weinstraße Gruppen- oder Einzelunterricht nehmen. Dieser findet dann am Nachmittag in den Räumlichkeiten der Grundschule stattfindet. Initiiert wurde die Kooperation im Jahr 2005 vom damaligen Leiter der Herxheimer Grundschule, Dr. Klaus Eichenlaub, und der damaligen Leiterin der Kreismusikschule Südliche Weinstraße, Cornelia Hoffmann.

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Verbandsgemeindeverwaltung Herxheim.