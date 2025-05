Heidelberg – „Zeigen Sie Profil!“: Kostenloser Kurs zum Online-Selbstmarketing für Frauen – Anmeldefrist läuft bis 15. Juni

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für Heidelbergerinnen, die sich beruflich neu positionieren oder durch gelungene Selbstpräsentation im Internet Kundinnen und Kunden gewinnen möchten, bietet das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg auch in diesem Jahr in Kooperation mit der Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, einen kostenlosen „LinkedIn“-Workshop an: „Selbstmarketing mit LinkedIn – Zeigen Sie Profil!“. „LinkedIn“ ermöglicht es Nutzenden vor allem, strategisch berufliche Kontakte zu knüpfen.

Das Online-Seminar findet an zwei Vormittagen, Freitag, 27. Juni, und Freitag, 11. Juli 2025, jeweils von 10 bis 13 Uhr statt. Den Einwahllink erhalten die Teilnehmenden rechtzeitig vor der Veranstaltung per E-Mail. Eine Anmeldung ist bis zum 15. Juni 2025 über die Kontaktstelle Frau und Beruf per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de möglich.

Im zweiteiligen Workshop arbeiten die Teilnehmenden aktiv an ihrer Präsenz bei „LinkedIn“. Sie erhalten Tipps, wie sie ihr Profil auffrischen und überzeugender gestalten können. Sie lernen wichtige Funktionen kennen und erfahren, was ihr Profil professioneller erscheinen lässt, um Auftrag- und Arbeitgebende auf sich aufmerksam zu machen und sich mit ihnen zu vernetzen. Voraussetzung ist, dass die Teilnehmenden bereits ein „LinkedIn“-Profil angelegt haben. Eine ausführliche Beschreibung des Seminars gibt es auf der Internetseite www.frauundberuf-bw.de.

Quelle: Stadt Heidelberg