Heidelberg – Sommernacht voller Magie – Heidelberger Schlossbeleuchtung am 7. Juni 2025

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei der Heidelberger Schlossbeleuchtung am 7. Juni 2025 werden wieder Tausende von Menschen Zeugen einer wahrhaft magischen Nacht in Heidelberg sein. Ab 22.15 Uhr tauchen bengalische Feuer die imposante Schlossruine in einen mystischen roten Schein, während ein faszinierendes Brillantfeuerwerk den Himmel über dem Neckar erstrahlen und den Fluss funkeln lässt. Die zweite und letzte Schlossbeleuchtung in diesem Jahr findet am 6. September 2025 statt.

Besonders stimmungsvoll lässt sich das Feuerwerk von den Neckarwiesen aus genießen, wo zahlreiche Gäste darauf warten, dass sich der Himmel über Heidelberg in ein Lichtermeer aus bunten Farben verwandelt und die Alte Brücke in den Farben des Feuerwerks erstrahlt. Hautnah am Geschehen ist man ebenso auf einem Schiff der Weissen Flotte. Darüber hinaus bietet am nördlichen Flussufer der Philosophenweg eine hervorragende Aussicht auf das Spektakel.

Für beste Unterhaltung mit bester Sicht ist auf der Nepomuk-Terrasse am nördlichen Ende der Alten Brücke gesorgt, wo ein kleiner Biergarten die Besucher zwischen 16 und 23 Uhr zum Verweilen einlädt. Für besonders gute Stimmung sorgt von 18 – 22 Uhr der Singer-Songwriter Andy Wilsing mit Pop- und Rock-Covern sowie Eigenkompositionen. Am Sonntag und Montag lädt hier der Pfingstbiergarten von 11 – 18 Uhr weiterhin zum Verweilen ein.

Auch in der Altstadt ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Bereits ab Donnerstag sind mehrere Heidelberger Schausteller auf dem Bismarckplatz und am Anatomiegarten mit ihren gastronomischen Ständen vertreten, am Samstag zusätzlich auf der Neckarwiese. Zwischen 11 und 20 Uhr findet ein Kunsthandwerker- und Warenmarkt auf dem Kornmarkt statt.

Das Spektakel verspricht den Besuchern nicht nur atemberaubende Stunden unter dem Sternenhimmel, sondern erzählt auch eine Geschichte: So erinnert der Schein des bengalischen Leuchtfeuers an die Zerstörung des Heidelberger Schlosses durch die Truppen des Sonnenkönigs Ludwig XIV. in den Jahren 1689 und 1693. Das Feuerwerk geht hingegen auf jenes zurück, das Kurfürst Friedrich V. 1613 für seine frisch angetraute Gattin Elisabeth Stuart inszenieren ließ, als diese in Heidelberg Einzug hielt.

Förderer und Sponsoren der Heidelberger Schlossbeleuchtungen sind in diesem Jahr: Weisse Flotte Heidelberg GmbH & Co. KG, GGH Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg, Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH, Heidelberger Brauerei GmbH, Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg sowie die Odenwald Quelle GmbH & Co. KG.

Bitte beachten: An der Nepomuk-Terrasse sind keine PKW-Parkplätze vorhanden. Das Parken auf der Altstadtseite ist unter der Alten Brücke sowie östlich und westlich der Alten Brücke ab 14 Uhr verboten. Aufgrund der Aufbauarbeiten für das Feuerwerk ist die Alte Brücke ab 16 Uhr für Fußgänger und jeglichen Verkehr komplett gesperrt. Von der Altstadtseite aus können Fußgänger über das Wehr (Höhe Karlstorbahnhof) die Nepomuk-Terrasse auf der Neuenheimer Seite erreichen. Die Bundesstraße B37 wird ab ca. 21.30 Uhr entlang der Altstadt bis zum Karlstor und die Theodor-Heuss-Brücke ab ca. 22 Uhr für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Fußgänger können die Theodor-Heuss-Brücke aber durchgehend passieren. Die Brückenkopfstraße ab der Brückenstraße, die Ziegelhäuser Landstraße bis zum Stiftweg sowie die Neuenheimer Landstraße und die Uferstraße werden ab 20.30 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Alle Sperrungen werden nach Ende der Veranstaltung gegen ca. 23 Uhr wieder aufgehoben. Auch ist zu beachten, dass es nach der Veranstaltung aufgrund von Abbauarbeiten an den Neckarbrücken zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Quelle/Foto: Heidelberg Marketing GmbH