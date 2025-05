Heidelberg – Literarischer Widerstand von den zwei preisgekrönten Schriftstellerinnen Stella Nyanzi und Marlene Streeruwitz

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit Stella Nyanzi und Marlene Streeruwitz vervollständigen zwei Autorinnen, die sich gegen Willkür und Autoritarismus mit den Mitteln der Literatur wehren, das Programm der feelit –Internationales Literaturfestival Heidelberg 2025.

Stella Nyanzi – eine unerschrockene Schriftstellerin im Exil

Stella Nyanzis Lebensgeschichte und Identität ist vielschichtig und geprägt von Fluchterfahrungen durch mehrere Generationen. Schon ihre Eltern flohen vor der Diktatur Idi Amins aus Uganda – nachdem sie wegen Präsidentenbeleidigung zweimal in einem Hochsicherheitsgefängnis inhaftiert wurde, floh auch Nyanzi zunächst nach Kenia und dann nach Deutschland. Derzeit ist sie deshalb als Stipendiatin des Writers-in-Exile-Programms des PEN Deutschland in München sowie Fellow des Center of Ethics and Writing des Bard College/Artists-at-Risk-Connection des PEN Amerika. In ihrer Arbeit als Politikaktivistin, medizinischer Anthropologin und Feministin spiegelt sich aber ihre Widerstandkraft und Beharrlichkeit wieder, die sie als Poetin auch in ihr Schreiben einbringt. 2020 erhielt sie für ihren ersten Gedichtband No Roses from My Mouth. Poems from Prison den Oxfam Novib/PEN Award für Meinungsfreiheit. In ihrem Gedichtband Im Mundexil schreibt sie in genau 100 Gedichten furchtlos von der Korruption und Misswirtschaft, sowie den autoritären Verhältnissen, ihres Heimatlandes. Auch ihr Exil beschönigt sie nicht und beschreibt die Einsamkeit, Heimweh und die Anonymität der neuen Heimat schonungslos ehrlich. Dabei schreckt sie nicht vor einer ihr charakteristischen „radical rudeness“ zurück, um die Verhältnisse scharf und präzise zu kritisieren.

Die Lesung findet am Mittwoch, den 09. Juli ab 18 Uhr in der halle 02 statt. Sie wird vom Wunderhorn Verleger Manfred Metzner auf Englisch moderiert. Matthias Göritz, der Im Mundexil übersetzt hat, dolmetscht auf Deutsch. Diese Lesung findet in Kooperation mit dem wunderhorn Verlag statt.



Marlene Streeruwitz wird 75 – das feine Gespür für den aufziehenden Autoritarismus

Die österreichische Schriftstellerin und Regisseurin Marlene Streeruwitz´Werk zeichnet sich aus durch eine bestechende Mischung aus gesellschaftlicher Analyse und ästehtisch hohen Maßstäben. Sie meldet sich in ihrem Schaffen scharfsinnig und mit klaren Analysen zu Wort. Dabei spart sie nicht mit Kritik an Korruption, der Pandemiepolitik und dem Rechtsruck der

Gesellschaft. Ihre Romane wurden mit vielen Preisen, so zum Beispiel dem Bremer Literaturpreis und dem Wiener Buchpreis ausgezeichnet. Nun wird sie 75 und auch die feeLit feiert mit ihr. Im Zentrum des Abends steht dabei ihr erschiener Roman Auflösungen. befasst sie sich mit der aktuellen Situation in den Vereinigten Staaten von Amerika: Die Wiener Lyrikerin Nina Wagner unterrichtet im Wahljahr 2024 in New York und hat die Enttäuschungen und Sorgen ihrer Vergangenheit vermeintlich hinter sich gelassen – doch die mögliche Wiederwahl Trumps konfrontiert sie mit neuen Ängsten und Krisen.

In ihrem neuen Werk trifft Streeruwitz damit nicht nur die politischen Verhältnisse auf den Punkt, sondern dringt auch zum Kern der Probleme des Autoritarismus durch – der wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen der USA und die Krise der Männlichkeit, die Populisten auszunützen wissen.

Ihre Lesung findet am 07. Juli ab 20 Uhr ebenfalls in der Halle 02 statt. Die Moderation wird noch bekannt gegeben.

Vorverkauf geöffnet

Tickets für beide Veranstaltungen, und für das gesamte, zweiwöchige Festivalprogramm können ab sofort online oder an der Abendkasse erworben werden. Das vollständige Programm der feelit. Internationales Literaturfestival Heidelberg kann unter www.feelit.de eingesehen werden.

