Heidelberg – Kontrolle über das Fahrzeug verloren und in die Leitplanken gekracht

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 32-jähriger Autofahrer verlor am Samstagabend auf der A 5 bei Heidelberg die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die rechten Leitplanken. Der Mann war kurz vor Mitternacht mit seinem Lotus zunächst auf der linken Fahrspur der A 5 in Richtung Frankfurt unterwegs. Nach einem Überholvorgang zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Dossenheim wechselte er auf die rechte Fahrspur und reduzierte seine Geschwindigkeit. Dabei geriet er aus unbekannten Gründen ins Schleudern und prallte mit seinem Sportwagen in die rechten Leitplanken und kam schließlich auf dem rechten Fahrstreifen, quer zur Fahrtrichtung, zum Stehen. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lotus wurde aufgrund seiner Beschädigungen abgeschleppt. Es war Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen war die Fahrbahn in Richtung Frankfurt vorübergehend gesperrt. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim