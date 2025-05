Germersheim – Aktuelle Kursangebote der Kreisvolkshochschule

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Geänderte Öffnungszeiten am Mittwoch, 04.06.2025. Aufgrund von fachpraktischen Abiturprüfungen ist das Schwimmbad am Mittwoch, 4. Juni 2024 erst ab 10:00 Uhr geöffnet. Um Verständnis für die Einschränkung wird gebeten. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Bild (Stadt Sinsheim): Schwimmbad in der Thermen & Badelwelt Sinsheim »