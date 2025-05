Freimersheim/Landkreis südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein entlaufener Hengst sorgte am Sonntagmorgen (25.05.2025, 09.30 Uhr) für einen Polizeieinsatz in Freimersheim. Wie auch immer, konnte sich der Hengst aus seiner Umzäunung befreien. An einer nahgelegenen Weide von vermutlich zwei rossigen Stuten musste er gebändigt werden, bevor er zurück auf seine Koppel gebracht werden konnte.

Quelle: Polizeiinspektion Edenkoben