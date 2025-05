Bad Dürkheim – RNV richtet zusätzlichen Service für den Filmfrühling in Bad Dürkheim ein

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Zusätzliche Fahrten für eine entspannte An- und Abreise.

Bad Dürkheim, 23. Mai 2025 – Gute Nachrichten für Besucher:innen des diesjährigen Filmfrühlings in Bad Dürkheim: Die Verkehrsbetriebe haben in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd das Fahrplanangebot auf der Strecke Bad Dürkheim – Ludwigshafen – Mannheim im Zeitraum vom 6. bis 22. Juni 2025 erweitert. Damit wird eine komfortable und zuverlässige An- und Abreise zum Filmfrühling gewährleistet ist. Um die Fahrzeiten optimal mit dem Programm abzustimmen, wurde das Zusammenspiel von Filmvorführungen und Zugfahrten sorgfältig überprüft:

Täglich zusätzliche Spätfahrt um 20:27 Uhr ab Bad Dürkheim in Richtung Ludwigshafen/Mannheim – insbesondere für Gäste der um 18:00 Uhr beginnenden Vorstellungen, für die die reguläre Verbindung um 19:57 Uhr oft zu knapp ist.

Montag bis Freitag zusätzliche Entlastungsmaßnahmen um 22:57 Uhr, um die Nachfrage nach der um 20:30 Uhr beginnenden Vorstellung besser zu verteilen und den gleichzeitigen Feierabendverkehr ab Ludwigshafen-Ruchheim zu entzerren.

zum Fahrplan

Wir danken den Vekehrsbetrieben für diese großartige Initiative und wünschen allen Besucher:innen unvergessliche Filmabende im Kurpark Bad Dürkheim und natürlich eine angenehme Fahrt!

Quelle: RNV