Sinsheim – A6 – Unfall mit mehreren Fahrzeugen – Aktuelle immer noch starke Verkehrsbehinderungen

BAB6 / Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach ersten Ermittlungen vor Ort kam es vermutlich zu folgendem Unfallhergang: der Fahrer eines VW Passat befuhr den rechten Fahrstreifen der BAB6 in Richtung Heilbronn. Aus bislang unbekannten Gründen übersah er hierbei kurz nach der Anschlussstelle Sinsheim-Süd, ein vor sich fahrendes Wohnmobilgespann und fuhr diesem hinten auf. Hierbei wurde der VW nach links abgewiesen und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug auf dem mittleren Fahrstreifen. Im Anschluss daran schlitterte der VW in einen vor ihm befindlichen Sattelzugauflieger. Erst dort kam er in Unfallendstellung. Der Fahrer des VW wurde hierbei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät geborgen werden. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Auch die Beifahrerin des Unfallverursachers wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Ausleitung an der AS Sinsheim-Süd besteht weiterhin. Entgegen erster Informationen ist eine Auffahrt auf die BAB6 bei Sinsheim-Steinsfurt aufgrund einer dort eingerichteten Baustelle derzeit nicht möglich. Die nächste Möglichkeit zur Auffahrt auf die BAB6 in Fahrtrichtung Heilbronn besteht demnach an der Anschlussstelle Bad-Rappenau.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)