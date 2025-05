Offenbach a. d. Queich – Einweihung des neuen Klimawanderweges „Wald – Wiesen – Wehr”

Carlsberg / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) In der Nacht von Freitag, den 23.05.2025, auf Samstag, den 24.05.2025, kam es in der Straße Unterer Kurweg in Carlsberg zu einem Einbruch in Kellerräumlichkeiten eines Anwesens. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen einer Tür Zugang zu den Kellerräumlichkeiten. Laut Anwohnern wären kurz nach 05:00 Uhr auch entsprechende ... Mehr lesen »