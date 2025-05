Mannheim – VfR: Spiel gedreht

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. VfR trumpft in der 2. Halbzeit auf

(tb) Nach einer durchwachsenen 1. Halbzeit besann sich der VfR nach der Pause auf seine Qualitäten und verbuchte mit einem letztlich verdienten 3:1-Sieg die drei Punkte für sich.

Es war den Gastgebern anzumerken, dass sie unbedingt punkten wollten, da ihnen noch ein Zähler fehlte, um sich auch rechnerisch aus der Abstiegszone zu befreien. Die Normannia presste früh im Mittelfeld und ging giftig in die Zweikämpfe, während der VfR um Stabilität rang, weil seine Angriffsversuche zumeist wirkungslos verpufften. In der 13. Minute gerieten die Rasenspieler in Rückstand. Die VfR-Abwehr hatte Probleme, den Ball aus dem Strafraum zu befördern. Der „zweite Ball“ landete vor den Füßen von Calvin Körner, der überlegt per Flachschuss ins lange Eck traf.

In der 23. Minute zischte ein Schuss der Normannia knapp am langen Pfosten vorbei. Vier Minuten danach hatte der VfR erneut Glück, als Nico Molinari den Ball an die Torlatte setzte. Der VfR hatte in Minute 35 seine erste Torchance, aber Pasqual Panders Schuss landete im Außennetz. Kurz darauf zog Pander eine schöne Hereingabe nach innen, fand dort aber keinen Abnehmer. Kurz vor dem Pausenpfiff war Normannia-Torjäger Alexander Aschauer drauf und dran, die Führung auszubauen, doch sein Kopfball flog knapp am Tor vorbei.

Im zweiten Durchgang blieb der VfR zunächst harmlos, erhöhte dann allerdings das Tempo. In der 56. Minute entschärfte FCN-Torwart Yannick Ellermann einen Kopfball Panders. Michael Udebuluzors Kopfball zischte knapp über die Torlatte, doch dann kam Jannik Marx, von Alexander Esswein schön in Szene gesetzt, aus zentraler Position heraus zum Schuss und der Ball landete zum 1:1 im Normannia- Tor.

Die Rasenspieler hielten den Druck aufrecht. In Minute 60 konnte FCN-Torwart Ellermann einen Distanzschuss von Esswein aus ca. 35 Metern gerade noch zur Ecke klären. Nach 65 Minuten kam Vincent Hofer für Udebuluzor und hatte zwei Minuten später seinen ersten Ballkontakt, als er eine präzise Hereingabe mit der Brust annahm und den Ball aus spitzem Winkel zur Führung für die Rasenspieler unter die Torlatte donnerte.

Angriffsversuche der Normannia blieben in dieser Spielphase Mangelware. Sie startete dann doch noch eine Schlussoffensive, die aber an der sicheren VfR-Abwehr zerschellte. In der Nachspielzeit stach auch der kurz zuvor eingewechselte Joker Manfred Osei Kwadwo, der sich an der Torauslinie trickreich durchsetzte und Vincent Hofer in der Mitte bediente, der mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf machte.

Mit diesem Sieg sicherte sich der VfR bereits vor dem letzten Spieltag Platz 3 in der Abschlusstabelle. Die Normannia wird die Niederlage verschmerzen, denn nach Bekanntwerden der anderen Spieltagsergebnisse ist sie aller Abstiegssorgen entledigt.

Aufstellung 1. FC Normannia Gmünd:

Ellermann – Kopf, Grupp, Aschauer, L. Molinari, Rössler (84. Conradi), N. Molinari, Avigliano, Kianpour, Körner (76. Domic), Wilhelm (80. Arslan)

Aufstellung VfR:

Nreca-Bisinger – Akoto, Kuhn, R. Becker, Sentürk – Rona (37. Okwubor),, Marx – Paraschiv (84. Vrella), Esswein – Udebuluzor (65. Hofer), Pander (88. Osei Kwadwo)

Tore:

1:0 Körner (13.)

1:1 Marx (57.)

1:2 Hofer (67.)

1:3 Hofer (90.+4)

Schiedsrichterin:

Selina Menzel, FC 21 Karlsruhe

Quelle VfR Mannheim/Foto: Edmund Nohe