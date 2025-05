Ludwigshafen – Doppeljubiläum 100 Jahre Ebertpark – 120 Jahre Briefmarken- und Münzclub

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Doppeljubiläum in Ludwigshafen: Jubiläumsbriefmarke zum Ebertpark und zum 120-jährigen Bestehen des Briefmarken- und Münzclubs – Erste Auflage vergriffen, Nachauflage folgt

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Ebertparks sowie des 120-jährigen Jubiläums des Briefmarken- und Münzclubs Ludwigshafen wurde im Mai 2025 eine eigens gestaltete Jubiläumsbriefmarke zu 95 Cent der „Deutschen Post“ herausgegeben. Die individuell gestaltete Marke fand in Sammlerkreisen rasch großen Anklang: Die gesamte Erstauflage war innerhalb

kürzester Zeit vollständig vergriffen.

Der Briefmarken- und Münzclub Ludwigshafen berichtet von einer deutlich höheren Nachfrage als erwartet. Zahlreiche Anfragen aus der Region sowie von überregionalen Philatelisten trafen nach der Veröffentlichung ein. Ursprünglich als regionale Sammlerausgabe konzipiert, hat die Marke offenbar einen Nerv getroffen. Aufgrund der ungebrochenen Nachfrage wird nun eine Nachauflage vorbereitet. Diese zeigt weiterhin das Ebertpark-Motiv, das zur Feier des Doppeljubiläums entworfen wurde – in einer leicht modifizierten grafischen Fassung. Geplant ist eine Auflage von etwa 1.000 Exemplaren, ausgegeben in Bögen zu zehn Marken. Der Preis pro Bogen beträgt 25 Euro. Die Verteilung erfolgt exklusiv über den Briefmarken- und Münzclub Ludwigshafen.

Für Sammler besonders interessant: Die Nachauflage unterscheidet sich von der ersten Ausgabe lediglich durch ein kleines, aber markantes Detail – im Buchsbaum in der Mitte des Motivs ist bei der neuen Auflage eine kleine schwarze „2“ zu entdecken. Ein bewusst eingearbeitetes Erkennungsmerkmal für Spezialisten, das die beiden Varianten unterscheidbar macht – und ein

charmantes Detail für alle, die genau hinsehen. Ergänzend zur Briefmarke wurde eine exklusive Postkarte mit dem passenden Jubiläumsmotiv gestaltet, die ebenfalls auf große Resonanz stieß. „Die Karten wurden uns förmlich aus den Händen gerissen“, berichtet der Verein. Einige wenige Exemplare sind noch erhältlich und können zusammen mit der Nachauflage der Marke bestellt werden – solange der Vorrat reicht.

Abgerundet wurde die Ausgabe durch einen thematisch abgestimmten Privatsonderstempel, der das Turmrestaurant des Ebertparks – ein zentrales Element des Markenmotivs – zeigt. Der Stempel

wurde speziell für das Doppeljubiläum entworfen und kam auf Wunsch der Sammler bei der Karte zum Einsatz. Es handelt sich dabei nicht um einen offiziellen Poststempel, sondern um eine

private philatelistische Sonderstempelung.

Unverbindliche Vorbestellungen für Briefmarken und Postkarten sind bis zum 15. Juni 2025 möglich – per E-Mail an aktion@bmc-lu.de oder telefonisch über den Anrufbeantworter des

Vereins unter 0621 18069243. Die Auslieferung ist ab Ende Juni geplant. Danach erfolgt der Verkauf nur noch, solange Vorrat besteht.

Die Marke versteht sich nicht nur als offizielles Postwertzeichen, sondern auch als begehrtes Sammlerstück und Ausdruck lokaler Identität. Sie würdigt den historischen Ebertpark ebenso wie die lange Tradition philatelistischer Vereinsarbeit in Ludwigshafen – und bietet mit der Postkarte und dem Sonderstempel ein attraktives Ensemble für Liebhaber thematischer Belege. Weitere Informationen zur Sonderausgabe, zur Vorbestellung sowie zum Sonderstempel finden Interessierte unter www.bmc-lu.de.