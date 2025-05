Heidelberg – Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferspray

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Samstagabend kurz nach 18:00 Uhr befand sich der 19-Jährige Geschädigte zusammen mit einem Freund im Bereich des S-Bahnhof in Heidelberg-Pfaffengrund / Wieblingen, als sie auf zwei bislang unbekannte junge Männer aufmerksam wurden. Die beiden Unbekannten kamen auf den Geschädigten und seinen Bekannten zu und provozierten diese verbal. Nachdem der 19-jährige darauf nicht einging, rannten die beiden Männer auf diesen zu, was dazu führte, dass der Geschädigte und sein Freund nun in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Hierbei verlor der Geschädigte seine schwarze Adidas-Weste, welche einer der Tatverdächtigen aufhob und mitnahm. In einem angrenzenden Kleingarten endete die Flucht und der Geschädigte wurde von den beiden Angreifern eingeholt, mehrfach mit der Faust geschlagen und mit Pfefferspray besprüht. Da der 19-jährige laut um Hilfe rief, verständigte eine Zeugin aus der Kleingartenanlage die Polizei und die Tatverdächtigen flüchteten in Richtung der Bahngleise. Durch die Schläge erlitt der Geschädigte Verletzungen im Gesicht, die in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt wurden. Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

– Männlich

– Ca. 180 cm groß

– 20-25 Jahre

– Athletischer Körperbau

– Kurze schwarze Haare

– Schwarzer Kapuzenpullover

– Blue Jeans

Tatverdächtiger 2:

– Männlich

– Ca. 170 cm groß

– Unter 30 Jahre

– Graues Oberteil

– Blue Jeans

– Schwarze Kappe

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, in Verbindung zu setzten.