Enkenbach – Musikalische Abendandachten in der Klosterkirche St. Norbert Enkenbach

Enkenbach / In der Woche vor Pfingsten lädt die kath. Kirchengemeinde zu zwei musikalischen Abendandachten im Rahmen der Pfingstnovene in die Klosterkirche St. Norbert, Enkenbach (Klosterstraße 10, 67677 Enkenbach-Alsenborn) ein.

Am Montag, dem 2.6.2025, gestaltet das Blechbläserensemble Brass Cats um 18 Uhr die vorpfingstliche Andacht. Unter der Leitung von Markus Braun spielen die Musiker unter anderem Werke von Henry Purcell, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach. Das seit 1992 bestehende und in Konzerten und Wettbewerben profilierte Blechbläser–Ensemble Brass Cats gilt als Aushängeschild der regionalen Musikszene. Es interpretiert Werke aus allen musikalischen Stilrichtungen sowohl in Originalkompositionen als auch Bearbeitungen von der Renaissance bis hin zu Werken zeitgenössischer Komponisten.

Am nächsten Abend (Dienstag, 3.6) singt, ebenfalls um 18 Uhr, das in Ludwigshafen beheimatete Ensemble Musica Palatina in der Klosterkirche ein Abendlob mit gregorianischen Gesängen. Im Mittelpunkt wird die um 1200 in Paris entstandene Pfingstsequenz „Veni sancte Spiritus“ („Komm herab, o heiliger Geist“) stehen. Das Ensemble beschäftigt sich intensiv mit dieser faszinierenden liturgischen Musik des Mittelalters und orientiert sich dabei an den wichtigsten Handschriften des 10. und 11. Jahrhunderts. Die Leitung liegt in den Händen von Markus Braun.

Zu beiden Veranstaltungen sind Interessierte zum Zuhören, Mitsingen und Mitbeten herzlich eingeladen.

Markus Braun