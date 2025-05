Carlsberg – Bei Einbruch Mountainbike gestohlen

Carlsberg / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) In der Nacht von Freitag, den 23.05.2025, auf Samstag, den 24.05.2025, kam es in der Straße Unterer Kurweg in Carlsberg zu einem Einbruch in Kellerräumlichkeiten eines Anwesens. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen einer Tür Zugang zu den Kellerräumlichkeiten. Laut Anwohnern wären kurz nach 05:00 Uhr auch entsprechende Geräusche aus dem Bereich des Anwesens zu hören gewesen. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand lediglich ein Mountainbike im Wert von ca. 2200,-EUR.

Sollten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Unterer Kurweg in Carlsberg wahrgenommen haben, setzen Sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung.