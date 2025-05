Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagmittag, in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 14:20 Uhr ereignete sich in der Weinstraße in Edenkoben ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf ca. ... Mehr lesen »