SV Sandhausen gelingt die Titelverteidigung im bfv-Rothaus-Pokal

Eppingen / Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar. Lange mühte sich Noch-Drittligist SV Sandhausen im Endspiel des bfv-Rothaus-Pokals gegen den Verbandsligisten GU-Türk. SV Pforzheim, schlussendlich sicherten sich die Hardtwald-Jungs mit einem 4:0 aber den erneuten Pokaltriumpf und das Ticket für die erste Runde im DFB-Pokal 2025/26.

18 Grad, Sonnenschein und 2531 Fans in einer bestens herausgeputzten HWH-Arena: Es war alles angerichtet für die Jubiläumsauflage des Finaltags der Amateure und das Endspiel im bfv-Rothaus-Pokal 2024/25 zwischen dem GU-Türk. SV Pforzheim und dem SV Sandhausen im Wohnzimmer des VfB Eppingen. Zum zehnjährigen Jubiläum dieses Feiertags für den Amateur-fußball gab es eine Sonderedition des DERBYSTAR-Spielballs in den Farben der Deutschland-flagge sowie eine eigens produzierte stimmungsvolle Einlaufhymne.

Vor dem Anpfiff setzten beide Teams gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus mit einem extra für dieses Spiel entworfenen Banner und einem gemischten Mannschaftsfoto. Danach konnte es losgehen: Pünktlich um 14.30 Uhr pfiff Lukas Heim das Endspiel an, das zunächst recht ereignis-los blieb und demzufolge torlos in die Pause ging. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir schneller nach vorne spielen“, haderte Sandhauses Coach Gerhard Kleppinger im Nachgang mit dem Auf-tritt in Hälfte eins. Der zweite Durchgang startete für den SVS dann aber nach Maß und Taylan Duman brachte den Titelverteidiger in Führung (51.). Lange konnte das Verbandsliga-Team von Trainer Gökhan Gökce diesen knappen Rückstand und damit auch ein wenig Hoffnung auf einen Turnaround am Leben halten, erst in der Schlussphase schraubten Jakob Lewald (82.) und David Otto per Doppelpack (83./89.) das Ergebnis in die Höhe. „Ich bin dennoch stolz auf die Mann-schaft. Wir haben gut mitgespielt, uns viel getraut und konnten phasenweise mit einem Drittligis-ten mithalten“, bekräftigte Gökce.

Mit dem erneuten Sieg im bfv-Rothaus-Pokal verteidigte der SV Sandhausen nicht nur seinen Ti-tel, sondern sicherte sich auch das Startrecht in der 1. Runde des DFB-Pokals 2025/26. Da das über die 3. Liga nicht geklappt hatte und nach dem feststehenden Abstieg in die Regionalliga be-tonte Kleppinger die Bedeutung: „Wir wollten natürlich wieder im DFB-Pokal vertreten sein. Zum einen ist es eine gute Möglichkeit, Einnahmen zu generieren, andererseits auch wichtig fürs Image und hilft dabei, neue Spieler zu gewinnen.“ Diese wird der SVS für seine Mission Wieder-aufstieg brauchen. „Der Plan ist, so schnell wie möglich in die 3. Liga zurückzukommen“, gab Kleppinger die Marschroute für die „Runderneuerung“ vor. Sandhausens Gegner für die erste Pokalrunde im DFB-Pokal wird am 15. Juni ermittelt, wenn die Auslosung im Deutschen Fuß-ballmuseum in Dortmund stattfindet. Ausgetragen wird die 1. Runde vom 15. bis zum 18. August sowie für die beiden Supercup-Teilnehmer am 26./ 27. August. Für die Teilnahme am DFB-Pokal winkt eine satte Prämie. In der aktuellen Pokalsaison wurde der Einzug in die erste Runde mit über 200.000 Euro pro Club belohnt.

Siegerehrung: Mannschaften, Schiris und „Man oft he Match“ ausgezeichnet

Die Siegerehrung nahm bfv-Vizepräsident Andreas Pitz mit Dennis Kaster von der Badischen Staatsbrauerei Rothaus vor. Die Vizepokalsieger aus Pforzheim, für die die Teilnahme am End-spiel nach eigener Aussage „wie Champions League“ war, streiften sich Shirts mit der Aufschrift „Sieger der Herzen“ über, bevor sie ihre Silbermedaillen und einen Gutschein über 50 Liter Frei-bier von Rothaus entgegennahmen. Außerdem freut sich der Verbandsligist ebenfalls über eine hohe Prämie, denn wie immer wird eine Solidarsumme aus der 1. DFB-Runde im bfv-Rothaus-Pokal bis zum Achtelfinale verteilt. Die Rekordpokalsieger aus Sandhausen bekamen 100 Liter Rothaus-Bier, ihre Goldmedaillen und den Pokal von Andreas Pitz überreicht.

Das Schiedsrichtergespann um Lukas Heim mit seinen Assistenten Niklas Diehm und Mika Fors-ter sowie dem vierten Offiziellen Stefan Faller leitete die Finalpartie souverän und erhielt dafür ein kleines Andenken. Zum dritten Mal hatten die Fans am diesjährigen Finaltag der Amateure in Baden die Wahl und kürten Daniel Calo zu ihrem Man of the Match, der stolz seine Trophäe von Reiner Ackermann entgegennahm und von den mitgereisten Fans bejubelt wurde.

Siegerfoto SV Sandhausen (Quelle: bfv/GES)

KG, 24.05.2025