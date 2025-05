Meckenheim – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der Hauptstraße

Meckenheim/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am frühen Samstagnachmittag gegen 13:35 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Meckenheim ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr ein Pkw, aus der Ortsmitte kommend in Richtung Hochdorf-Assenheim fahrend, auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw ungebremst auf. Der Aufprall war so stark, dass der verursachende Pkw auf den geparkten Pkw gehoben und der geparkte Pkw auf einen weiteren vor ihm stehenden Pkw aufgeschoben wurde. An allen drei Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 35000 Euro. Der verursachende Pkw musste auf Grund seines rein elektrischen Antriebes fachmännisch geborgen werden. Zu Verletzungen kam es glücklicherweise nicht. Die Hauptstraße musste für die Unfallaufnahme und die anschließende Bergung der Fahrzeuge für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden.



