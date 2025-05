Mannheim: Gleiserneuerungen an der Haltestelle Alte Feuerwache (Vorbereitende Arbeiten ab 26.05.)

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) erneuert in den Pfingstferien die Gleise im Bereich der Haltestelle Alte Feuerwache. Ab Montag, 26. Mai, bis voraussichtlich Montag, 09. Juni 2024, kommt es im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten zu abweichendem Betrieb auf mehreren rnv-Buslinien, weil der Busverkehr nicht mehr die Straßenbahn-Gleistrasse mit dem angestammten Halteplatz nutzen kann.

Linie 53

Abweichender Halt in Richtung Käfertal Bf: Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand der Straße “Am Meßplatz”.

Linie 53E

Abweichender Halt in Richtung Hombuschstraße/Newlat: Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand der Straße “Am Meßplatz”.

Linie 61

Abweichender Halt in Richtung Wohlgelegen EKZ: Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand (in Höhe Steig E)

Ab Dienstag, 10. Juni, bis voraussichtlich Sonntag, 22. Juni werden im Bereich der Haltestelle Alte Feuerwache Gleise und Weichen erneuert. Während der Bauzeit werden einige Stadtbahnlinien großräumig umgeleitet und ein Schienenersatzverkehr eingesetzt.

Über die Umleitungen informiert die rnv rechtzeitig über die üblichen Wege an den Haltestellen, in der Fahrplan- und Verbindungsauskunft sowie in der rnv.Start.Info-App und auf https://www.rnv-online.de/alte-feuerwache/.

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH