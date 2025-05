Mannheim – AckerRacker – Pflanztermine an zwei Kirchen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Kitas: Das Projekt AckerRacker begann für 2 Kitas auf der BUGA 23. Nun

war Pflanztermin an der Christus- und an der Trinitatiskirche.

Was mit Begeisterung im MehrgenerationenGarten auf der

BUGA 23 begann, wird seither in den beiden beteiligten evangelischen Kitas

Maximilianstraße (Oststadt) und G4 (Innenstadt) fortgesetzt. Bei dem nachhaltigen

Projekt war nun Pflanztermin. Die Kinder haben begeistert mitgemacht.

Kartoffeln und Gurke, Kürbis und Mais, Zucchini und Fenchel, Zuckererbse, Radieschen

und Buschbohnen – rund 50 Pflanzen haben Vorschulkinder der Kita-Maximilianstraße

in die Erde gebracht. Mit Freude haben sie gemeinsam mit dem Kita-Team um Jelle van

Nuffelen und Nadja Niemeier sowie Eltern gebuddelt und geharkt, Furchen gezogen und

gegossen. Nach einem Pflanzplan wurden auch Samen gesät und Kartoffeln gesetzt.

Wahrung der Schöpfung – positive Erfahrungen in der Kita

„Ich freue mich schon sehr auf den Moment, wenn die Saat hier sprichwörtlich aufgeht

und aus einem Samenkorn sichtbar ein Pflänzchen wächst. Das ist für uns alle und

besonders für die Kinder immer eine große Freude“, sagt Jelle van Nuffelen. Bis dahin

werden im Wechsel alle vier Gruppen der Kita abwechselnd zwei bis drei Mal in der

Woche den Gießdienst übernehmen und sich um die Pflanzen kümmern. In den Kita-

Ferien werden Eltern diese Pflege übernehmen. „Diese tolle tatkräftige und regelmäßige

Unterstützung stärkt das Band zwischen Kita, den Kindern und den Familien sehr“, freut

sich Nadja Niemeier aus dem Kita-Team.

Gemüse – wächst nicht im Supermarkt

„Uns ist so wichtig, dass die Kinder lernen, dass es auch Arbeit macht, Gemüse

anzubauen und zu pflegen“, betont Nadja Niemeier. „So erleben sie ganz konkret, dass

Gemüse nicht im Supermarkt wächst.“ Besonders wertvoll sei, ist sie sich mit ihrem

Kollegen van Nuffelen einig, für die neugierigen AckerRacker eine Anbaufläche in

direkter Nähe zur Christuskirche erhalten zu haben. „Das ist eine schöne Verbindung

zwischen Gemeinde und Kita“, betonen die beiden, „und es ist ein wichtiges Signal an

das Umfeld, was Wahrung der Schöpfung und Wertevermittlung betrifft“.

Gemüseacker – auch an der Trinitatiskirche

Ebenfalls in unmittelbarer Nähe zu einer Kirche ackern die Kinder der Kita G4 in der

Mannheimer Innenstadt. Denn an der Trinitiaskirche, neben der die Kita steht, wurde der

Kita ein Areal zum Anbauen zur Verfügung gestellt. Das verbindet sich bestens mit der

Nutzungsidee rund um Gebäude, das vielen auch als EinTanzHaus bekannt ist.

So hat das Team der Spielstätte für zeitgenössischen Tanz dort für eine bienen-, vogel- und

schmetterlingsfreundliche Bepflanzung gesorgt. Außerdem gibt es dort ein

Permakulturbeet. Nun wurde auch die AckerRacker-Fläche bepflanzt. Die Eltern hatten

im Vorfeld das Gelände von Unkraut befreit, die Erde umgegraben und so eine

Anbaufläche für die Kita-Kinder geschaffen. Dort brachten die Kinder nun Pflanzen,

Samen und Saatkartoffeln in die Erde. Auch hier waren die Kinder mit viel Elan und

Freude dabei.

AckerRacker – vielfach ausgezeichnet

Als aktive AckerRacker nehmen die Kinder teil an dem vielfach ausgezeichneten

Bildungsprogramm von Acker e.V. aus Berlin. Durch das ganzjährige Erleben der

Abläufe in der Natur und durch aktive Beteiligung vermittelt das Programm mehr

Wertschätzung für Lebensmittel. Die Kinder bauen ihr eigenes Gemüse an und kommen

dabei Natur und Nachhaltigkeit mit allen Sinnen nahe. Woche für Woche erlebten sie,

wie sich viele Kräuter sowie unter anderem Salat und Tomaten, Kartoffeln und Zucchini,

Bohnen und Möhren entwickeln. So erfahren sie unmittelbar, woher das Essen auf den

Teller kommt und dass eine Macke im Gemüse oder ein nicht normgerechter Wuchs

kein Grund ist, es wegzuwerfen. Foto: ekma/dv (dv)

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim