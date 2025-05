Ludwigshafen – Kita-Kinder und Jugendliche im digitalen Raum begleiten – Schwerpunkt der Verbraucherzentrale bei Woche der Medienkompetenz:Influencer:innen als Ernährungs-Ratgeber? Jugendliche bei dem Social-Media-Konsum unterstützen – Kinder und Jugendliche im Netz: Beim Surfen und Chatten helfen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unter dem Motto: „Keine Likes für Lügen!“ findet vom 2. bis 8. Juni die Woche der Medienkompetenz statt. Ziel der Aktionswoche ist es, ein Zeichen gegen Desinformation und für vertrauenswürdige Informationen zu setzen. Die Verbraucherzentrale beteiligt sich mit Online-Veranstaltungen an der Aktionswoche. Der Schwerpunkt liegt dabei auf zwei Online-Elternabenden, um die Medienkompetenz der Eltern, aber auch der Kinder, zu stärken.

Online-Elternabend: Wenn Influencer mit am Esstisch sitzen – Soziale Medien und das Essverhalten Jugendlicher

Instagram, TikTok & Co. gehören für viele Jugendliche zum Alltag. Sie folgen Influencer:innen, schauen Kochvideos, nehmen an Food-Challenges teil oder lassen sich von Rabattaktionen und „limitierten“ Produkten beeinflussen. Dabei geraten besonders stark verarbeitete und zuckerreiche Lebensmittel oft in den Fokus. Doch welche Auswirkungen hat das auf das Ernährungsverhalten junger Menschen? Welche Werbestrategien stecken dahinter – und wie können Eltern ihre Kinder unterstützen?

Diese Fragen greift die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in einem kostenlosen Online-Elternabend am Dienstag, 3. Juni, um 19:00 Uhr auf (Dauer: ca. 60 Minuten).

Online-Elternabend: Kinder im Netz begleiten – in Kooperation mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Videos auf dem elterlichen Smartphone, Kontakte über Smart-Watches oder vernetztes Spielzeug: Kinder nutzen immer früher digitale Medien. Das stellt schon Eltern von Kita-Kindern vor die Herausforderung, geeignete Angebote auszuwählen und auf einen verantwortungsvollen Medienkonsum zu achten. Denn: Was sind altersgerechte Inhalte, Nutzungszeiten und Geräteeinstellungen? Wie steht es mit Datensicherheit und Datenschutz bei vernetzten Teddys und Co.? Diese und weitere Fragen beantwortet eine Referentin bei dem Online-Elternabend. Zudem erläutert sie, auf was bei der Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen zu achten ist.

Der Online-Elternabend findet am Donnerstag, 5. Juni, um 19 Uhr statt und dauert ca. 90 Minuten.

Anmeldung

Eine Anmeldung für die Elternabende ist möglich über die Internetseite der Verbraucherzentrale unter: www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp. Alle Online-Veranstaltungen sind kostenlos. Es können Fragen an die Expert:innen über die Chat-Funktion gestellt werden.

Um teilnehmen zu können, wird ein Computer mit Internetzugang und Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Weitere Informationen und den Link zum Web-Seminarraum erhalten Interessierte im Anschluss an die Anmeldung.

Über die Verbraucherzentrale

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz ist eine anbieterunabhängige, überwiegend öffentlich finanzierte, gemeinnützige Organisation. Seit 65 Jahren informiert, berät und unterstützt sie Verbraucher:innen in Fragen des privaten Konsums und vertritt Verbraucherinteressen bei Politik, Unternehmen und Verbänden. Die Verbraucherzentrale hat 21 Mitgliedsverbände und rund 120 Mitarbeiter:innen. Vorständin ist Heike Troue.

Arbeitsschwerpunkte sind Digitales und Verbraucherrecht, Versicherungen und Finanzdienstleistungen, Energie und Bauen, Lebensmittel und Ernährung sowie Gesundheit und Pflege. Anlaufstellen für persönliche Beratung sind sechs Beratungsstellen und acht Stützpunkte in Rheinland-Pfalz. Ratsuchende können sich auch telefonisch oder per E-Mail beraten lassen. Unter www.verbraucherzentrale-rlp.de bietet die Verbraucherzentrale vielfältige Informationen und Musterbriefe. Sie meldet sich auch auf LinkedIn, Facebook, Instagram und TikTok zu Wort.

Quelle: Verbraucherzentrale Ludwigshafen