Ludwigshafen – Kinderuni-Vorlesung zum Thema „Kinderrechte“ am 28.05.2025

Ludwigshafen am Rhein, 23.05.2025: Um das wichtige Thema „Kinderrechte –

Grundrechte“ geht es bei der dritten Kinderuni-Vorlesung dieses Semesters am Mittwoch,

dem 28.05.2025 um 16.30-18.00 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Deutschen

Kinderschutzbund Ortsverein Ludwigshafen:

Dessen Vorsitzende, Marion Schneid, Mitglied des Landtags und des Kuratoriums der Hochschule, diskutiert mit den Kids über kindliche Bedürfnisse, Rechte und Pflichten. Auch die UN-Kinderrechtskonvention, die seit über 30 Jahren in Deutschland gilt, wird natürlich unter die Lupe genommen. Diese Kinderuni-Veranstaltung findet im Neubau der Hochschule, Gebäude C, EG, Raum C 0.007, statt.

Die Kinderuni-Vorlesung zusammen mit Marion Schneid vom Ludwigshafener

Kinderschutzbund ist Teil der Aktion Kinderzukunftsdiplom der Initiative Lokale Agenda 21.

Die Kinderuni-Vorlesungen sind eine gemeinsame Aktion des Ministeriums für Wissenschaft

und Gesundheit Rheinland-Pfalz mit den Hochschulen des Landes. Die Kinderuni- Vorlesungen der HWG LU sind kostenfrei. Wegen der begrenzten Platzzahl ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich.

Nähere Informationen und Anmeldung unter: www.hwg-lu.de/kinderuni

Quelle: Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen