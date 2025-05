Landau – ÖPNV : Änderungen zum Sommerfahrplan ab Mitte

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Fahrplanwechsel am 15. Juni gibt es zwei Änderungen im Landauer

Stadtbusverkehr. Das Ziel: den Bedürfnissen der Fahrgäste noch besser gerecht zu

werden und bestehende Linien weiter zu optimieren.

Die Änderungen im Überblick:

Linie 534 (Gewerbelinie): Diese Linie verkehrt künftig von Montag bis Freitag; an

Samstagen und Sonntagen entfällt der Betrieb. Damit wird auf die aktuellen

Fahrbedürfnisse reagiert. An Werktagen erfreut sich die Linie stetig steigender

Fahrgastzahlen. Samstags und sonntags ist die Linie jedoch kaum nachgefragt.

Fahrgäste können an diesen Tagen weiter die bequemen Alternativen durch die

Linien 532, 535, 538 und 539 nutzen, die die meisten Haltestellen der Linie 534

ebenfalls bedienen. Für die Haltestellen Wertstoffhof und Am Hölzel steht den

Fahrgästen zudem die VRNflexline Landau als flexible Ergänzung zur Verfügung.

Linie 539: In der Innenstadt wird der Linienweg optimiert. Anstelle der Haltestellen

Festhalle, Südring, Westring und Uni/Alter Meßplatz, die einen weiten Fahrweg um

die Innenstadt bedeuten, werden künftig die Haltestellen Stadtbibliothek, Finanzamt

und Deutsches Tor auf kurzem Wege bedient. Die Innenstadt ist über die

Haltestelle Deutsches Tor weiterhin gut angebunden. Zwischen Mörlheim und dem

Landauer Hauptbahnhof sowie zwischen der Haltestelle Feuerwehr und Walsheim

bleibt die Linienführung unverändert.

Die aktuellen Fahrpläne sind zeitnah online unter www.qnv.de und www.vrn.de

verfügbar. Die Stadt Landau bittet alle Fahrgäste, ihre gewohnten Verbindungen

rechtzeitig zu überprüfen und sich auf die Änderungen einzustellen. Sie bedankt

sich bei allen Fahrgästen für ihr Verständnis und wünscht weiterhin eine bequeme

und unkomplizierte Nutzung des Landauer Stadtbusverkehrs.

Bildunterschrift: Zum Fahrplanwechsel Mitte Juni gibt es zwei Änderungen im

Landauer Stadtbusverkehr. (Symbolbild: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.