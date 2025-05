Landau – Innenstadt-Update: Neue Verkehrsführung in der Landauer Weißquartier-, Reduit- und Ostbahnstraße

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Landauer Innenstadtbereich rund um die Weißquartier-, Reduit- und

Ostbahnstraße gilt ab Montag, 26. Mai eine neue Verkehrsregelung:

Im Abschnitt der Ostbahnstraße zwischen Weißquartier- und Reduitstraße ist die

Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Für eine klare und verständliche

Verkehrsführung kann die Weißquartierstraße nun in Richtung Norden, die

Reduitstraße in Richtung Süden befahren werden – beide sind ab sofort als

Einbahnstraßen gekennzeichnet und bilden einen übersichtlichen

Verkehrsraum. Auf den zum Parken beliebten Weißquartierplatz kommen

Nutzerinnen und Nutzer weiterhin aus beiden Richtungen.

Was ist noch neu? Versetzt angeordnete Parkplätze auf der Fahrbahn sorgen von

nun an für Parkraum und eine wirksame Verkehrsberuhigung im Quartier. In

Kürze folgt als zusätzliche Maßnahme die Montage von Fahrbahntellern, die

bereits in anderen Quartieren in Landau erfolgreich zum Einsatz kommen.

Gut zu wissen: Durch den Umbau des Postareals gibt es in der nördlichen Reduit-

und Weißquartierstraße aktuell noch Einschränkungen. Dort sind die Parkplätze

teilweise gesperrt und während der Bauphase noch nicht nutzbar.

Hintergrund: Der Stadtrat beauftragte die Verwaltung, eine alternative

Verkehrsregelung für das Innenstadtquartier zu finden und im Mai umzusetzen.

Hierbei sollten auch die Anwohnenden, Gewerbetreibenden und

Verkehrsteilnehmenden in einer Bürgerbeteiligung eingebunden werden. Bei

einer Bürgerveranstaltung und Online-Beteiligung kamen viele Hinweise und

Beiträge zusammen, die in das neue Verkehrskonzept einflossen.

Bildunterschrift: Im Landauer Quartier Weißquartier-, Reduit- und

Ostbahnstraße gilt nun eine neue Verkehrsführung. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.