Landau – 85 Jahre nach der Verschleppung durch die Nationalsozialisten: Gedenkstunde für Sinti und Roma aus Landau – Gedenkort am Martha-Saalfeld-Platz geplant

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Landau und der rheinland-pfälzische Landesverband Deutscher Sinti

und Roma haben jetzt gemeinsam dem Völkermord an Sinti und Roma während

der NS-Zeit gedacht.

Im Fokus: die Maideportationen im Jahr 1940. Am 16. Mai

1940 wurden rund 2.400 Sinti und Roma aus den westlichen Teilen des

damaligen Deutschen Reiches verhaftet und verschleppt. Viele der deportierten

Sinti und Roma überlebten die Ghettos und Lager der Nationalsozialisten nicht.

Anlässlich des 85. Jahrestags der Deportation versammelten sich Vertreterinnen

und Vertreter der Stadt Landau, des Landesverbands Deutscher Sinti und Roma

sowie weitere Gäste jetzt zu einer bewegenden Gedenkstunde am Martha-Saalfeld-Platz.

In seiner Ansprache mahnte der Geschäftsführer des Landesverbands Jacques

Delfeld Jr. an das historische Unrecht, das den Sinti und Roma durch die

Nationalsozialisten widerfuhr. „Im kollektiven Gedächtnis der Sinti und Roma ist

der 16. Mai 1940 tief eingebrannt“, betonte er bei der Gedenkstunde in der

Landauer Innenstadt. Diese Maideportationen gelten als Vorläufer der späteren

Massendeportationen in die nationalsozialistischen Vernichtungslager.

Auch aus der Stadt Landau wurden damals Sinti und Roma verschleppt, wie

Stadtarchivarin Christine Kohl-Langer bei der Gedenkstunde berichtete: Von

sechs Landauer Sinti und Roma kehrten nach dem Krieg nur fünf zurück. Der 30-

jährige Nikolaus Winterstein blieb verschollen und wurde später für tot erklärt.

Als Zeichen der Anerkennung und des bleibenden Erinnerns kündigt

Oberbürgermeister Dominik Geißler die Planung eines dauerhaften

Erinnerungsortes am Martha-Saalfeld-Platz an. Dieser soll zukünftig an das

Schicksal der verschleppten Landauer Sinti und Roma erinnern – gerade auch im

Kontext des damaligen Geschehens vor Ort: Im Alten Stadthaus befand sich die

Polizeistation, von der aus die Verhaftungen in Landau ihren Ausgang nahmen.

Bildunterschrift: Anlässlich des 85. Jahrestags der Maideportationen von Sinti

und Roma versammelten sich Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Landau,

des Landesverbands Deutscher Sinti und Roma sowie weitere Gäste jetzt zu einer

bewegenden Gedenkstunde am Martha-Saalfeld-Platz. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.